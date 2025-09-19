Los sanmigueles reinstauran el premio 'Atxabalta Saria' a entregar el sábado 27

Miembros de la comparsa de gigantes, responsables municipales y de la comisión de fiestas en la presentación del programa.

Las fiestas de San Miguel se celebrarán del 26 al 28 de septiembre con la novedad de la reinstauración del premio 'Atxabalta Saria'. Este galardón, que se entregará el sábado 27 en la plaza a las 19.00 horas, constituye un reconocimiento a la trayectoria de un o una atxabaltarra en ámbitos como el deporte, la cultura, el euskara... Entre los galardonados en la anterior etapa se cuentan Joseba Larrinaga, Andoni Zubizarreta, Joxe San Miguel o Ramón Eraña.

Será, como explicaba el concejal de cultura Ibai Zangitu, un sencillo homenaje con la entrega de un ramo a una persona cuya identidad no se desvelará hasta el último momento. El premio 'Atxabalta Saria' 2025 ha sido otorgado a propuesta de una asociación local.

Tiques para la cena cantada

La recién estrenada comparsa de gigantes, que debutó en las fiestas de Andramari, saldrá de nuevo para animar los primeros compases de los sanmigueles. La pareja de gigantes 'grandes' que forman Rita y Demetrio, y los 'medianos' Txin y Txin desfilarán por las calles a partir de las 18.00 horas.

A las 19.00 horas un mosaico humano debajo de la plaza mostrará la solidaridad de Aretxabaleta con Palestina y exigirá que paren el genocidio.

Una cena cantada y amenizada por el grupo Sei Pistols & Trabuko Bat ambientará la noche del viernes. Su localización dependerá de la meteorología. En caso de que el pronóstico sea favorable, la cenas tendrá lugar en la plaza con capacidad para 600 comensales. En caso contrario, la cena se trasladará al frontón y su aforo se reducirá a 500 comensales. Por ese motivo, Ibai Zangitu señalaba que las primeras 150 localidades están a la venta al precio de 1 euro a través de la aplicación Aretxabaletaklik, e incluyen el libro con los temas cantar en la cena. Y desde el jueves se pueden también adquirir en Arkupe las 350 restantes, y si la previsión meteorológica es favorable, habrá además una lista de espera para otros 100 comensales.

La noche del viernes terminará con el concierto que el grupo de Iruña Hofe ofrecerá en Mitarte a las 23.00 horas

Feria ganadera

La feria artesana, agrícola y ganadera de sanmigueles llenará el centro urbano durante toda la mañana del sábado 27. Unos 40 puestos de venta se concentrarán en Durana.

La feria ganadera, por su parte, verá alterada su ubicación. Debido a las obras en curso en el espacio situado detrás del Arlutz, la feria se celebrará en la zona de abajo de la plaza. Como detallaba el baserritarra de Galartza Aurrekoa Ibai Alberdi, en la feria se expondrán exclusivamente animales de raza autóctona de Euskal Herria. Se exhibirán 6 cabezas de vacuno (3 terreñas y 3 pirenaicas), 3 yeguas de monte, 4 pottokas, 12 cabezas de ovino (6 sasi ardi, 6 latxas), 6 cabeza de caprino azpigorri.

Los trikitilaris de Leizarra Musika Eskola amenizarán las calles durante el mediodía, y a las 12.30 Aitor Sarriegi y Ainhoa Elustondo protagonizarán un bertso-saio de balcón a balcón en Mitarte. Habrá asimismo txalapartaris, joaldunask de Ituren y una actuación del grupo Emeki.

Por la tarde habrá campeonatos infantil y juvenil de bolos (17.00) y, por la noche, de mayores (22.30). También habrá exhibición de ajedrez (18.30) y verbena en la plaza animada por el grupo Lisker.

El domingo por la mañana se disputará un campeonato de Doke en el jardín del convento, y el coro Aretxabaleta ofrecerá un concierto en la parroquia a las 19.00.