El entorno del área deportiva de Ibarra estrenará parque de chorros de agua el próximo verano. Y la inversión no se limitará a elementos de ocio acuático para diferentes edades. El Ayuntamiento habilitará también una zona de picnic con mesas y sillas, espacios de descanso, instalará un baño autolimpiable «de uso público tanto para las personas usuarias del parque como para quienes transiten por la zona», y reforzará la vegetación del lugar «con áreas de sombra y plantaciones de árboles y zonas verdes en el entorno del campo de fútbol 7, además de la replantación del césped en todo el parque».

El objetivo, según explicó el alcalde Garikoitz Iturbe, es «crear un nuevo espacio de ocio, descanso y juego en la espaciosa campa situada frente al polideportivo de Ibarra.

La inversión esta cifrada en 573.806 euros y las obras se llevarán a cabo este invierno, con el objetivo de que las instalaciones estén listas para su disfrute el próximo verano.

El primer edil destacó en la presentación de la intervención que «el proyecto forma parte del plan de legislatura y responde a uno de los compromisos adquiridos para la creación de nuevos espacios o la adecuación de los ya existentes». Recordó, asimismo, que los elementos que se instalarán en la franja verde actualmente vacía entre el río, el campo de fútbol 7, el skate park y el vial de acceso al barrio de Markole, son el resultado del proceso participativo desarrollado en la anterior legislatura.

La ciudadanía pudo votar entre tres propuestas para este ámbito, y será una parte de la opción más respaldada la que ahora va a ejecutarse.

La licitación se publicó el viernes y, una vez presentadas las ofertas, se concretará la fecha exacta de inicio de las obras. En cualquier caso, la previsión del consistorio es «que comiencen entre diciembre y enero y tengan una duración aproximada de cuatro meses».

Uno de los elementos más esperados, tal ycomo señaló la concejala Lorea Serrato, son los chorros de agua, que supondrán «cerca de un tercio del presupuesto total». Estarán diseñados para distintas edades y orientados a que las y los más pequeños puedan divertirse al aire libre.

Diseño de Lur Paisajistak

El Consistorio ha trabajado de la mano de Lur Paisajistak–equipo al que pertenece el mediático jardinero de Bricomanía Iñigo Segurola– en el diseño de este nuevo espacio que aprovechando la instalación del parque de chorros de agua mejorará el entorno del campo de fútbol 7 y el skate park, trasformándolo una amplia área de recreo, pero también de descanso que se convertirá además en un«refugio climático cuando haga mucho calor».

Al abordar las fórmulas de gestión del agua, los responsables municipales han evaluado diferentes alternativas. y han optado por un sistema que utiliza agua nueva de la red municipal para el circuito de los juegos, mientras que el agua residual se dirige a un depósito de retención para su posterior uso en el riego de la zona ajardinada de la campa y otras áreas del municipio.

Aunque todavía no se conoce el porcentaje exacto de reutilización, el gobierno municipalde EH Bildu prevé que «el consumo de los juegos sea bajo».

La vegetación tendrá un gran peso en el nuevo parque de Ibarra por eso se ha decidido hacer las obras en invierno «para poder plantar los árboles en época y asegurar que la nueva hierba y todo el parque estén en óptimas condiciones para poder disfrutarlo el próximo verano».