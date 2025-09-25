La feria de San Miguel reunirá un total de 40 puestos y 29 cabezas de ganado este sábado

La gran feria de San Miguel reunirá este sábado un total de 40 puestos de venta de productos de artesanía y alimentación por la ... calle Durana. Entre ellos se contarán el elaboración de talos que instalará Loramendi Elkartea, así como los Arizmendi Ikastola y Kurtzebarri Eskola, esta última con hortalizas de su propia huerta.

Será la ocasión de adquirir productos locales y también de conocer de cerca diversos ejemplares de ganados de razas autóctonas de Euskal Herria. La feria ganadera se montará este año en el espacio debajo de la Herriko plaza al estar en obras la situada en la trasera del bar Arlutz.

Se expondrán 6 cabezas de vacuno (3 terreñas y 3 pirenaicas), 3 yeguas de monte, 4 pottokas, 12 cabezas de ovino (6 sasi ardi, 6 latxas), 6 cabeza de caprino azpigorri.

El día grande las fiestas de San Miguel vendrá precedido este viernes por una jornada cuyo programa inaugurará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos con su salida a las 18.00 horas.

La solidaridad con el pueblo palestino también tendrá presencia este viernes a las 19.00 horas con un mosaico humano en la plaza que exigirá que se ponga fin al genocidio en Gaza.

El kantu-afari o cena cantada reunirá hoy a partir de las 21.00 horas a 600 comensales en la plaza. Con todo los tiques vendidos y el aforo completo, el grupo 'Sei pistols & Trabuko bat' amenizará la sobremesa cantora esta noche.

Atxabalta saria

La jornada ferial de este sábado comenzará con la diana a cargo de los txistularis, y continuará con la animación de los trikitilaris de Leizarra Eskola y con un duelo bertsolari de balcón a balcón. Será en Mitarte, a la altura del Arlutz, donde Aitor Sarriegi y Ainhoa Elustondo afilarán su ingenio en este cara a cara que comenzará a las 12.30 horas.

A continuación habrá txalapartaris y joaldunas, y el grupo Emeki, formado por Dorleta Ezeiza y Leire Lezeta de Eskoriatza y June Guenetxea de Aretxabaleta actuará en Mitarte a las 13.00 horas.

Como novedad, este año se restituye en premio 'Atxabalta Saria' que reconoce la trayectoria d un o una atxabaltarra en ámbitos como el deporte, la cultura, el euskara... El o la galardonada este año se conocerá este sábado a las 19.00 en la plaza, donde también actuarán dantzaris.

La tarde-noche se animará con la verbena amenizada por el grupo Lisker y con el campeonato de bolo que se jugará a partir de las 22.30 horas.

Las competiciones deportivas continuarán el domingo con el c campeonato de doke organizado por el Basotxo en los jardines de convento a las 11.30, y con las demostraciones de herri-kirolak en la plaza a mediodía.

A la tarde se jugará un torneo de mus en el Orly a las 16.00 horas, y la coral Aretxabaleta Abesbatza ofrecerá su concierto de San Miguel en la parroquia a las 19.00 horas.