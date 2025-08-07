Aretxabaleta invertirá 700.000 euros en el asfaltado de siete vías urbanas

Kepa Oliden aretxabaleta. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento invertirá 700.000 euros en el asfaltado y reparación de calles y vías urbanas. El proyecto se materializará en un total de siete zonas diferentes del municipio. Según el Ayuntamiento, se trata del mayor esfuerzo en este tipo de obras de los últimos años. Con ello, se quiere mejorar notablemente el deteriorado estado del pavimento en diferentes zonas y calles.

Con la licitación publicada a finales de julio, el ayuntamiento pretende que las obras se inicien en octubre y concluyan para final de año. Las zonas que se van a asfaltar y el importe de cada una los lo siguientes:

En el polígono Basabe se asfaltará la zona de rodadura desde el caserío Basabe hasta pasadas las oficinas de Copreci. El presupuesto de licitación es de 149.146 euros.

En la calle Araba Ibilbidea se localizan algunas zonas que se hallan en mal estado, y se procederá a su reparación y pintado. A su vez, se intentará integrar las nuevas directrices del nuevo plan de movilidad. Para esta calle se cifra un presupuesto de 44.192 euros.

El tramo entre las calle Belorrieta y Zaraia, entre la rotonda de Loramendi y la avenida Araba, se encuentra en muy mal estado y necesita una reparación de las zonas hundidas. Para este pequeña calle se ha consignado un presupuesto de 55.094 euros.

Todo el tramo de calle Belorrieta delante de Pausoka se asfaltará para poder reparar las zona en mal estado, incluida la zona de aparcamientos. Para ello se ha destinado un presupuesto de 114.238€.

En lo que respecta al barrio de Bedarreta, la calle situada en la parte del río se asfaltará completa, y se realizarán algunas pequeñas reparaciones de las calles adyacentes. Para ello se dispone de 40.450 euros de presupuesto.

La carretera que da acceso al caserío Agarre y al camino de Otalazelai se reparará y asfaltará con una inversión que asciende a 74.065 euros.

Por último, la carretera que va desde el caserío Askotixa hasta Etxazuri se asfaltará al tiempo que se repararán las cunetas con un coste de licitación de 214.574 euros. Para esta última actuación la Diputación Foral contribuirá con una subvención de 35.000 euros.

Junto con estos trabajos se realizarán labores de pintado en otras zonas urbanas como es el caso de algunos pasos cebra que se hallan muy borrados, o por que se señalizarán otros. Estas actuaciones no están incluidas en la licitación correspondiente al proyecto de asfaltado.