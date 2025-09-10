Récord con 51 tortillas de patata para recaudar 1.129 euros para Congo y Senegal

La respuesta volvió a ser importante en la donación de tortillas y en el disfrute de la fiesta.

La solidaridad en forma de donaciones de tortillas de patata elaboradas por los vecinos para su venta como pintxos, volvió a triunfar en el encuentro anual que monta Anelkar por estas fechas desde 2011 para seguir con el apoyo a los proyectos de cooperación que tiene la ONGD en Congo y Senegal. El pasado viernes fueron un total de 51 tortillas de patata, la mayor cantidad recibida hasta la fecha, que se transformaron en 400 pintxos que permitieron recaudar 1.219 euros. «Eskerrik asko Antzuola».

Los proyectos que sustenta desde hace años en los valles de Casamance, de Senegal, y Kasenta, en Congo, están centrados en la formación y la educación. Como han destacado desde Anelkar, estas fondos y otros tienen por destino mantener en marcha los centros educativos para facilitar una formación que dé salidas a niños y niñas.

Partido amistoso de AKE

El conjunto juvenil de la categoría Preferente del Antzuola Kirol Ellkartea, que logró el ascenso la pasada campaña, está inmerso en el proceso de preparación de cara al estreno liguero el fin de semana del 20 de septiembre.

El primer partido oficial será en Eztala frente al Texas Lasartearra para abrir la liga en el grupo dos junto a otras quince formaciones guipuzcoanas, entre las que están los conjuntos degaoindarras de Arrasate, Bergara y Aretxabaleta.

Para esta tarde tienen programado un partido amistoso frente al Bergara Kirol Elkartea, en Agorrosin, a partir de las 18.00 horas.