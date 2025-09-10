Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La respuesta volvió a ser importante en la donación de tortillas y en el disfrute de la fiesta. A.E.

Antzuola

Récord con 51 tortillas de patata para recaudar 1.129 euros para Congo y Senegal

Anelkar Elkartea hace una valoración «muy positiva» de la respuesta de los vecinos en apoyo a sus proyectos

Juan Antonio Migura

antzuola.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

La solidaridad en forma de donaciones de tortillas de patata elaboradas por los vecinos para su venta como pintxos, volvió a triunfar en el encuentro anual que monta Anelkar por estas fechas desde 2011 para seguir con el apoyo a los proyectos de cooperación que tiene la ONGD en Congo y Senegal. El pasado viernes fueron un total de 51 tortillas de patata, la mayor cantidad recibida hasta la fecha, que se transformaron en 400 pintxos que permitieron recaudar 1.219 euros. «Eskerrik asko Antzuola».

Los proyectos que sustenta desde hace años en los valles de Casamance, de Senegal, y Kasenta, en Congo, están centrados en la formación y la educación. Como han destacado desde Anelkar, estas fondos y otros tienen por destino mantener en marcha los centros educativos para facilitar una formación que dé salidas a niños y niñas.

Partido amistoso de AKE

El conjunto juvenil de la categoría Preferente del Antzuola Kirol Ellkartea, que logró el ascenso la pasada campaña, está inmerso en el proceso de preparación de cara al estreno liguero el fin de semana del 20 de septiembre.

El primer partido oficial será en Eztala frente al Texas Lasartearra para abrir la liga en el grupo dos junto a otras quince formaciones guipuzcoanas, entre las que están los conjuntos degaoindarras de Arrasate, Bergara y Aretxabaleta.

Para esta tarde tienen programado un partido amistoso frente al Bergara Kirol Elkartea, en Agorrosin, a partir de las 18.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Récord con 51 tortillas de patata para recaudar 1.129 euros para Congo y Senegal

Récord con 51 tortillas de patata para recaudar 1.129 euros para Congo y Senegal