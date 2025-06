«Nos da mucha pena, pero nos vemos obligados a cerrar el Larrea»

Juan Antonio Migura antzuola. Jueves, 26 de junio 2025, 20:53 Comenta Compartir

Después de treinta y nueve años detrás de la barra del Larrea, este domingo el 'clásico' de la hostelería antzuolarra echa el cierre por motivos personales de sus propietarios Jokin Rodríguez y Mireia Unamuno, «Me da mucha pena, pero la situación actual nos ha llevado a tomar la decisión de cerrar el bar y el restaurante. Algo que teníamos pensado para dentro de un par de años, pero las actuales circunstancias nos obligan», apunta Jokin, mientras sirve cafés y pintxos en la barra y atiende la terraza de un establecimiento muy popular.

Lleva abierto en Kalebarren desde 1951, fundado por Eusebio Larrea y Plácida Peña. Dos responsables más asumieron su explotación hasta que en la fiestas de Antzuola de 1986 Jokin y Mireia tomaron las riendas en alquiler, «fue el 17 de julio en plenas fiestas. Estuvimos como arrendatarios hasta 2001 cuando nos ofrecieron la compra».

Reconoce que le cuesta hacerse a la idea del cierre y que lleva unos días dando explicaciones a la numerosa, «la noticia ha corrido como la pólvora», y añade «a veces me hago trampas al solitario, y pienso que se podrá reabrir, pero no. Nos vemos forzados y la decisión está tomada. El domingo echamos la persiana».

Los clientes son amigos

El establecimiento con barra, cocina y dos comedores de 40 comensales, cada uno, completamente equipado y en marcha, sale a la venta, «nos gustaría vender para que siga en funcionamiento. Lo del alquiler es muy complicado. Sería una alegría que mantuviera el mismo modelo de negocio», señala este veterano tabernero de 61 años, «es un bar y restaurante muy cercano a los clientes. Se les llama por su nombre y muchos son amigos. Siempre han respondido muy bien los del pueblo y los de fuera».

La carta de Larrea, que conocen a la perfección los antzuolarras. en Debagoiena y otras comarcas, ha trabajado la cocina tradicional, la de toda la vida, «siempre con productos de proximidad. Desde el primer día nos han suministrado desde el comercio local».

Muchos se van a quedar huérfanos de menú, cafés y cañas, pero esta última semana continua a toda marcha, «hoy me he sentado a comer a las cuatro de la tarde. Estaremos trabajando a tope hasta el domingo. La verdad que me da mucha pena pero no había otra salida».

Despedida en fiestas

Si arrancaron en fiestas de Antzuola se despiden en las de Kalebarren que abre hoy un programa de actos hasta el domingo, «serán unos días un poco duros con tanta despedida de amigos y clientes».

Hoy a unos metros de su terraza montarán el chopo para que a las 18.00 horas una sagar dantza infantil dé inicio a los actos. Seguirá la actividad con la fiesta solidaria de Anelkar desde las 19.00 horas, y a partir de las 21.00 horas la cena con lo que lleve cada uno. A las 21.30 horas un concierto acústico con el cantante local Xabier Insausti al que seguirá un bingo y el juego de las sillas.