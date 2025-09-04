Cursillo para aprender a electrificar una bicicleta, el 13 de septiembre

J. A. M. Antzuola. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Dentro de las iniciativa de la semana de la movilidad europea que impulsan desde la Mancomunidad han decidido organizar un cursillo que dará a los participantes las claves para poder electrificar una bicicleta sin necesidad de adquirir una nueva.

¿Cómo electrificar una bicicleta' es el título de los dos encuentros que tendrán lugar el sábado 13 de septiembre. Las sesiones de dos horas serán de 9.30 a 11.30 horas y de 12.00 a 14.00 horas, en euskera, en la sede de la Mancomunidad Nafarroa etorbidea, de Arrasate. Para la inscripción tienen que acceder a través de mugikortasun.debagoiena. eus.

En este mismo enlace hay posibilidad de inscribirse al sorteo de diez bonos de 20 euros para recargar la tarjeta de transporte Mugi. La rifa tendrá lugar el 22 de septiembre.