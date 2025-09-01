Arrola Mendi Taldea propone un fin de semana en Pirineos el 20 y 21 de septiembre

AntzuolaArrola Mendi Taldea propone un fin de semana en Pirineos el 20 y 21 de septiembre
Antzuola
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06
El montañismo llega con fuerza para abrir el nuevo curso con una salida programada por Arrola Mendi Taldea a desarrollar entre el 20 y ... 21 de septiembre a los Pirineos.
La propuesta es cubrir en la primera jornada el recorrido Zuriza a Gabardito, y en la segunda de Gabardito a Castillo d'Acher y Selva de Oza. La noche en el refugio. Partirán la mañana del sábado de Antzuola a las 0.5.00 horas para trasladarse hasta Zuriza e iniciar el recorrido de 18 kilómetros de la primera jornada hasta el refugio de Gabardito.
La inscripción está abierta hasta el 12 de septiembre. El precio de la excursión es de 55 euros para los federados y de 75 euros para el resto de interesados.
El formulario para apuntarse y la autorización para menores en labur.eus.
