Las Andramaixak despegan a todo ritmo y este sábado estrenarán vaquillas

Alto DebaLas Andramaixak despegan a todo ritmo y este sábado estrenarán vaquillas
El pregón dará el pistoletazo de salida el viernes, a las 18.00 horas, a cuatro días de actividades festivas
Leintz-Gatzaga
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19
La cuenta atrás ha terminado, Leintz Gatzaga saluda este viernes a sus Andramaixak con cuatro días de actividades para todos los públicos.
Música, citas ... infantiles, gastronomía y tradiciones llenan de contenido un programa en el que la principal novedad son las vaquillas que se celebrarán el sábado a las 17.00 horas en la plaza. Dirigidas a mayores de 16 años, el espectáculo propuesto por la asamblea vecinal, tendrá hora y media de duración y correrá a cargo de Bergarako Zezenak.
El pistoletazo de salida a las fiestas será este viernes a las 18.00 horas con txapalartaris, bolo-bolo y la lectura del pregón.
Por la noche, el relevo pasará a la música con los conciertos de Dirty Old Gasteiz, Inguma, Sotoalde y Kremallera a partir de las 22.00 horas.
Durante toda la jornada tampoco faltarán juegos, la tómbola y una food truck.
Servicios especiales de bus
Este sábado, además de las vaquillas, los juegos hinchables harán las delicias de los más txikis, mientras la txaranga Latuna Bando pone ritmo a las calles y Toki Eder Elkartea acoge los torneos de brisca y mus. La jornada se cerrará con una cena popular y el concierto de Old Glasses.
El domingo, el deporte rural cobrará protagonismo con exhibiciones de aizkolaris y harrijasotzaile. Además a las 12.30 se celebrará la novena del santurio de Dorleta, seguida de la comidA popuar 'Zik, ein, zuk jan' y el concierto de Sei Pistol & trabuko bat'.
Tras un intenso fin de semana, las Andramaixak se despedirán el lunes con una misa cantada (12.00) y la tradicional bienvenidad a las y los vecinos de Otxandio (13.30), con una competición entre ambos municipios, (17.00) como colofón.
Para facilitar la movilidad a la fiestas la Diputación fleta servicios especiales de Lurralde bus con paradas en Oñati, Arrasate, Aretxabaleta y Eskoriatza «para que aquellas personas que quieran disfrutar de las fiestas puedan hacerlo de forma sostenible, cómoda y segura».
