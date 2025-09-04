Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las Andramaixak despegan a todo ritmo y este sábado estrenarán vaquillas

El pregón dará el pistoletazo de salida el viernes, a las 18.00 horas, a cuatro días de actividades festivas

Marian González Lizarralde

Leintz-Gatzaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

La cuenta atrás ha terminado, Leintz Gatzaga saluda este viernes a sus Andramaixak con cuatro días de actividades para todos los públicos.

Música, citas ... infantiles, gastronomía y tradiciones llenan de contenido un programa en el que la principal novedad son las vaquillas que se celebrarán el sábado a las 17.00 horas en la plaza. Dirigidas a mayores de 16 años, el espectáculo propuesto por la asamblea vecinal, tendrá hora y media de duración y correrá a cargo de Bergarako Zezenak.

