Broche de oro para cerrar el curso

Como colofón a la agenda de actuaciones y puestas en escena que ha llevado a cabo Musika Eskola, en este cierre del curso, al objeto de dar a conocer toda la riqueza y variedad de posibilidades musicales que brinda el centro, hoy, tiempo de ejercer de oyentes y de pasar el testigo a la Orquesta Sinfónica y Grupo de Cámara de la Escuela de Música de San Sebastián, que, a modo de broche de oro de lo que ha supuesto un intenso y fructífero año académico, actuará a las 20.30 en la parroquia.

La Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián es el centro educativo dependiente del ayuntamiento especializado en la enseñanza, no reglada, de música y danza. Cuenta con 47 docentes que imparten clase a aproximadamente 1.800 personas en 29 especialidades, número de alumnos que para el próximo curso aspira a aumentar en un 20%. Centro que ha aprobado, fechas atrás, su Plan Estratégico 2017-2021 que prevé incrementar el número de alumnos, hasta los 3.000 al final de ese período, a través de la diversificación, y de la matriculación de alumnos de edades cada vez más tempranas.

La Orquesta Sinfónica y Grupo de Cámara de la Escuela de Música de San Sebastián, que está compuesta por unas 45 personas, de edades comprendidas entre 14 y 31 años, ha ofrecido actuaciones en diferentes espacios, por supuesto de la capital donostiarra, así como de otras ciudades: Wiesbaden (Alemania), Toledo, Ávila, El Escorial, etc.

Hoy llega a Ordizia para ofrecer un concierto, en el que actuarán como solistas, Iñigo Ocón Sagastume, Mirari Etxeberria Guerrero, y Jon Aguinaga San Sebastián que acreditan una larga trayectoria musical. Además, son hijos de conocidos músicos vascos que cosechan éxitos, dirigiendo orquestas y coros.

El resto de los integrantes de la orquesta comparten el interés y afición por la música, pero desde lugares o situaciones personales muy diferentes ya que la agrupación reúne desde estudiantes de la ESO a doctores de Osakidetza, pasando por ingenieros, arquitectos, profesores de enseñanza, estudiantes universitarios, integrantes de bandas de rock, heavy, country, etc.

En definitiva, representa una amalgama de personalidades, edades, enfoques, etc, muy diversos, que suman, para conformar un conjunto en perfecta comunión, a pesar de lo heterogéneo de sus integrantes.

Enekoitz Martínez

En la actualidad, la orquesta está dirigida por Enekoitz Martínez, que justo antes del concierto de Ordizia reseña que «a mí, como responsable de la orquesta, me llena de orgullo serlo y disfruto cada minuto que pasamos juntos. A muchos de los componentes de la orquesta les he visto crecer, desde sus tiernos doce o catorce años hasta el momento actual, en el que desarrollan su actividad profesional en diferentes sectores. He vivido sus éxitos como propios y, me enorgullezco de que nunca hayan perdido el interés por lo que juntos somos capaces de hacer: música».

«Espero que jamás perdamos la ilusión y felicidad que nos aporta hacer música juntos», añade.

El concierto de esta tarde consta de dos partes. En la primera el Grupo de Cámara interpretará; Concierto para cuerda en Re menor RV 127 (Vivaldi), y del mismo autor, concierto para trompeta y violín en Si b mayor, más 'Rumania folk dances (Bela Bartok).

En la segunda parte, turno para la Orquesta sinfónica que consigna en su libreto: 'Variaciones sobre un tema de Haydn ( J. Brahms, arreglos Vernon Leidig), 'Júpiter' (from theplanets), (G.Holst, arreglos Vernon Leidig), 'Danza eslava nº 8 (A.Dvorak, arreglos Isaac Merle), 'Fandango y alborada' (Rimsky Korsakov, arreglos Isaac Merle), para concluir con 'Dos tangos sudamericanos (Isaac Merle).

Una más que interesante cita musical a las 20.30 en la parroquia.