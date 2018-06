El Parlamento Vasco quiere evitar nuevas grandes superficies Reclama al Gobierno Vasco que limite su implantación y la ampliación de los centros comerciales existentes A.L. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 15 junio 2018, 06:35

El Parlamento Vasco no quiere más superficies comerciales de gran tamaño. Por ello, ayer acordó instar al Gobierno PNV-PSE a que limite su implantación y la ampliación de los ya existentes en el nuevo documento de planificación que se tramita y que se denomina Plan Territorial Sectorial (PTS) de Creación Pública de Suelo.

El grupo de EH Bildu ha llevado este debate a la Cámara vasca a través de una proposición no de ley, que después ha pactado con los otros dos grupos de la oposición -Elkarrekin Podemos y el PP-, de modo que ha sido aprobada. PNV y PSE han respaldado algunos puntos como el referido a limitar la implantación de grandes superficies comerciales.

Además, el Parlamento demanda al Gabinete Urkullu que presente en tres meses un cronograma para finalizar cuanto antes el nuevo PTS y reclama que modifique la Ley de Actividad Comercial para otorgar rango legal a la regulación de los grandes establecimientos. Mientras esto no suceda, insta a las instituciones públicas a no modificar sus planes de ordenación, a no conceder recalificaciones ni adoptar medidas que posibiliten abrir o ampliar grandes superficies comerciales.

Con este acuerdo, el Parlamento responde a una preocupación del sector minorista. El pasado febrero, representantes de Euskal Dendak -la confederación de asociaciones de comerciantes, hosteleros y empresas de servicios de Euskadi- y Euskomer -la confederación vasca de comercios- mostraron su preocupación sobre el nuevo PTS por la posibilidad de que los centros comerciales aumenten su tamaño, lo que supondría un nuevo golpe. «Más de 5.600 comercios se han perdido en Euskadi desde la crisis. Un panorama apocalíptico al que hay que darle la vuelta», recordaron entonces.