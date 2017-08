La ruta 'chic' recala en Donostia

El mercadillo 'Pop Up' llega en su versión más 'Chic' un verano más a Donostia. Tras los éxitos cosechados en Madrid, El Escorial o Marbella, este gran escaparate ofrece un catálogo de sorpresas con un elemento diferenciador: la venta efímera. Más de veinte expositores de todos los rincones del país se dan cita desde ayer y hasta el domingo en el emblemático Hotel Londres de la capital guipuzcoana, donde la moda y la decoración se dan la mano en este evento único. Aunque solo por unos días. Tras arrancar ayer la cuarta edición de la feria, 'Pop up chic: The shopping revolution' estará abierto al público hasta el domingo con un horario ininterrumpido, de 11.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Este mercadillo de verano es un lugar apto para todas las edades y, por supuesto, para todos los bolsillos. «Desde las personas que quieren comprar un pequeño detalle, hasta las que buscan una prenda única están invitadas a nuestro market», animaban las impulsoras.

«¡Todo es bonito!»

Bajo el lema '¡Todo es bonito!', tres profesionales en estilismo y decoración lanzaron esta 'ruta chic' hace ya cinco años. Quizá el secreto del éxito esté en el «gran» esfuerzo que ejercen sobre el producto para diferenciarlo o quizá sea la exclusividad de los artículos que ofrecen. En cualquier caso, ellas lo tienen «muy» claro. «La selección del producto es uno de nuestros valores más importantes como marca», ratifica María Eugenia Fernández, una de las creadoras. Cuatro años después de ofrecer sus productos en Donostia, desde 'Pop Up Chic' reconocen a la capital guipuzcoana como uno de los emplazamientos más importantes en su ruta de verano. «Fuimos las primerísimas en hacer de los markets un negocio en el Hotel Londres», subraya una de las creadoras. La edición veraniega dejó ya ayer un «éxito absoluto» en su primera jornada, resultado que aspiran a repetir hasta el domingo.

Alrededor de seiscientas personas fueron las primeras en acudir al evento para deleitarse con una veintena de firmas internacionales «muy seleccionadas» como 'The line' que ofrece «siluetas de ciudades cosmopolitas para adherirlas a la pared» o mochilas de diseño español «con tejidos de todos los colores» a cargo de 'Fuga Cargo', apostilla. Sin duda, una buena ocasión para descubrir nuevos horizontes y respirar aire con un toque 'chic'.