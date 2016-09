Más cerca de otras elecciones

Tal y como se preveía, Mariano Rajoy tampoco ha conseguido ser investido como presidente del Gobierno en la sesión de este viernes. Esta vez sólo necesitaba más 'síes' que 'noes' en favor de su candidatura, pero no lo ha logrado al no moverse ningún grupo político de sus posiciones. El resultado, idéntico al del miércoles: 170 síes frente a 180 noes. La posibilidad de unas terceras elecciones está, por tanto, más cerca a causa del bloqueo político en el que se haya sumido el Congreso de los Diputados.

El debate de este viernes ha sido un exponente más de que nadie parece dispuesto a moverse ni un milímetro de sus posiciones. Rajoy ha demandado en balde la confianza del Parlamento ante un Pedro Sánchez enrocado en el "no" que incluso ha llamado a las "fuerzas del cambio" a buscar una solución al "atasco político", un Pablo Iglesias agresivo tanto con el líder del PP como con el del PSOE, a quien ha vuelto a emplazar a elegir entre ellos o los populares y un Albert Rivera que ha querido poner el contrapunto calmado a la agresividad de Iglesias y presentarse como un político de Estado llegando al punto de pedir "perdón" a los españoles por no ser capaz de hacer que los dos principales partidos de la Cámara se sienten y lleguen a un entendimiento que evite a los ciudadanos concurrir de nuevo a las urnas. Los puentes, en definitiva, siguen rotos y no se atisba posibilidad de arreglo.

El líder del PP comenzaba su intervención recordando que España necesita un Gobierno fuerte y que la única alternativa posible para ello es que sea su formación quien lo encabece. Ha subrayado que el miércoles obtuvo 170 'síes', procedentes de su partido, de Ciudadanos y de Coalición Canaria. Esos apoyos no fueron suficientes, ha manifestado Rajoy, quien ha resumido lo ocurrido en que el "PSOE se niega a impedir la constitución del único Gobierno que parece viable" y ha dicho que no ofrece ninguna alternativa "porque no la tiene". "¿Por qué no se dice con franqueza qué es lo que se pretende?", ha indicado.

Rajoy ha situado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la diana de todos sus ataques. Ha indicado que el PSOE y el PP son "aliados imprescindibles" para las grandes cuestiones que afectan a los españoles. Ha apuntado, en este sentido, que cuando hubo que llegar a un acuerdo para incluir el principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución el acuerdo fue inmediato. "Es así siempre que se produce una situación excepcional", ha dicho Rajoy, quien ha agregado que ahora también "estamos en una situación excepcional".

"Ni siquiera le pido un acuerdo en solitario con el PP", ha continuado Rajoy en alusión a Sánchez, sino que se sume al alcanzado con Ciudadanos. "No me diga que el PSOE se siente más cerca de los populistas e independentistas que del PP", le ha transmitido Rajoy a Sánchez, a quien ha solicitado que si no quiere sumarse al acuerdo, "permita que en España se forme un Gobierno".

"La urgencia de conformar un Gobierno viene determinada por unos comprimisos inaplazables", ha resaltado Rajoy, quien ha avisado de las consecuencias de abocar a España a unas terceras elecciones. "El no Gobierno tiene coste, pasará un alta factura y tendremos que pagarla entre todos los españoles", ha agregado. Por eso, ha vuelto a solicitar la confianza de la Cámara, que no se la ha dado.

Sánchez se ofrece a las "fuerzas del cambio"

La respuesta de Sánchez no se ha hecho esperar. Completada la intervención de Rajoy, el líder del PSOE ha subido a la tribuna para indicarle que no cuenta con la confianza de los socialistas, preguntándole "cómo es posible" que si se han hecho tan bien las cosas como defiende Rajoy no tenga el apoyo necesario del Congreso. Algo que, ha opinado, se debe a que ha defraudado la confianza de los españoles. "Ustedes deberían extraer una conclusión de la derrota parlamentaria de su candidato, sé que no lo van a hacer, les conocemos", ha demandado a la bancada 'popular'.

No sólo ha reiterado su "no" definitivo a Rajoy, sino que Sánchez ha hecho un llamamiento a las "fuerzas del cambio" para buscar una solución al "atasco político". "Si actuamos todos, encontraremos una solución y no les quepa duda de que el grupo parlamentario socialista formará parte de la solución", ha ofrecido. Y ha avanzado que si Rajoy no aprueba un decreto ley que permita actualizar las pensiones y los sueldos públicos, los socialistas presentarán una iniciativa en este sentido.

Iglesias insta al PSOE a elegir

Tras Sánchez, ha sido el turno de Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha espetado a Rajoy que en esta ocasión tampoco va a salir investido como presidente del Gobierno y le ha dicho que lo que le preocupa "es que pueda gobernar el PSOE con nosotros". "Tarde o temprano nosotros gobernaremos este país y ustedes estarán en la oposición", ha indicado Iglesias, quien ha defendido que eso no será el "caos" sino "normalidad democrática". En un duro alegato, el líder de la formación morada ha manifestado que la razón de que Podemos esté en el Congreso es la corrupción del PP. "Ustedes son el partido de la ineficiencia y de la injusticia social", ha proclamado.

Iglesias también ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez, a quien le ha recordado que la alternancia de dos partidos es cosa del pasado, invitándoles a elegir entre "llegar a acuerdos con el PP" o "con nosotros". Le ha recordado a Sánchez que el 26-J obtuvo el peor resultado electoral de la historia del PSOE, pese a que respiraron aliviados. "Aprovéchenlo", le ha lanzado.

Rivera pide perdón a los españoles

Tras la "tormenta" de Iglesias ha llegado "la calma" de Rivera, como ha apuntado en su intervención Albert Rivera. "Somos el partido del sí" frente al "Partido Popular, el PSOE y Unidos Podemos que son los del no", ha proclamado el líder de Ciudadanos, quien ha remarcado que es necesario dar "soluciones y no dolores de cabeza". "Quien piense en unas terceras elecciones no merece ser presidente", ha incidido. Así, ha avisado de que no apoyará nuevos intentos condenados al fracaso. "No vamos a participar en este teatro", ha subrayado. "Nosotros estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable, pero investiduras que no sean viables, no señor Rajoy", ha remachado para finalizar pidiendo perdón a los españoles por no poner de acuerdo al PP y al PSOE.

Algunos paracen confiar en que pasadas las elecciones vascas y gallegas pueda destrabarse la situación. Pero el PNV ha echado agua fría sobre quienes así puedan pensar dentro de las filas del PP. "No vamos a apoyar con nuestros votos algo que va en contra frontalmente con nuestro ideario", ha espetado su portavoz parlamentario, Aitor Esteban.

Comunicación al Rey

Tras su fracaso de este viernes, Rajoy se convierte en el segundo candidato a la Presidencia que no consigue la confianza del Parlamento para conformar gobierno, después de que el pasado mes de marzo el líder del PSOE, Pedro Sánchez, inaugurara esta 'lista'.

El candidato 'popular' ya adelantó el miércoles que no es su intención 'tirar la toalla' tras esta intentona y que seguirá trabajando por sacar al país de esta situación de desbloqueo político centrándose en que el PSOE se avenga a cambiar su 'no' por una abstención.

Pero si en los dos meses siguientes desde la primera votación, la de este miércoles, ningún candidato logra el aval de la Cámara Baja, la presidenta de la Cámara Baja someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de ambas Cámaras, convocará nuevas elecciones y lo comunicará al presidente del Senado.

Según estos plazos, las Cortes se disolverán a las 24 horas del 31 de octubre, al día siguiente habría que publicar el decreto de convocatoria de elecciones que, si no hay un cambio legal de última hora, tendrían lugar el domingo 25 de diciembre, Día de Navidad. A este respecto, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha dejado claro esta mañana que "tomarán medidas" para acortar la campaña electoral y no tener que votar el 25-D.