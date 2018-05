El nuevo juez envía a prisión sin fianza al fotógrafo Kote Cabezudo por abusos Varias decenas se personas se manifestaron ante el Palacio de Justicia donostiarra / Arizmendi La Fiscalía de Gipuzkoa apoyó la petición del abogado que representa a las ocho presuntas víctimas que se han querellado JAVIER PEÑALBA San Sebastián Viernes, 4 mayo 2018, 21:08

El juez que instruye el caso del fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, investigado por varios delitos, entre ellos contra la libertad sexual presuntamente cometidos sobre varias modelos que habrían posado en su estudio, ha acordado este viernes su ingreso en prisión sin fianza. Lo ha hecho a petición de la Fiscalía de Gipuzkoa que ha apoyado la tesis del letrado Mario Díez, que representa a ocho de las víctimas y que asimismo ha demandado la entrada del investigado en la cárcel.

Han sido los fiscales Jorge Armando Bermúdez y Javier Zaragoza quienes han secundado los argumentos de la acusación particular por supuesta «reiteración delictiva» del acusado y «daños a los bienes jurídicos de las víctimas», al considerar que el investigado no ha eliminado en su totalidad de internet el material gráfico que obtuvo de las modelos.

La solicitud de ingreso en la cárcel de Kote Cabezudo se ha producido en el transcurso de una comparencia ante el magistrado Julián García Marcos. El juez ha sustituido recientemente a la magistrada que durante los cinco años que lleva abierta la causa había investigado los presuntos delitos y que se ha visto obligada a renunciar, tras la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Euskadi de una querella hacia su persona interpuesta por el abogado de la acusación particular.

En la diligencia han estado presentes, además de los letrados de la parte acusadora, el propio investigado, asistido por su letrado Javier Sánchez. La diligencia se ha alargado hasta primera hora de la tarde, tras lo cual el juez ha citado a las partes a las seis de la tarde para notificarles su decisión respecto a la situación procesal de investigado. Ha sido entonces cuando hizo pública su determinación de enviar a prisión sin fianza al fotógrafo.

Con anterioridad a la comparecencia han prestado declaración ante el mismo magistrado tres testigos, dos de las cuales figuran en la relación de querellantes. También se le recibió declaración al propio Cabezudo.

Tras la sesión en los juzgados Kote Cabezudo ha debido ser trasladado al Hospital Donostia de urgencia, tras un incidente con un grupo de periodistas.

Concentración

Mientras víctimas e investigado se sometían al interrogatorio de las partes, en el exterior del Palacio de Justicia de Atotxa, cerca de un centenar de personas se ha concentrado en apoyo a las mujeres que mantienen la denuncia contra Cabezudo.

Tras una pancarta en la que se podía leer en euskera 'Justicia para las víctimas de Kote Cabezudo', los participantes se han mantenido en la plaza Teresa de Calcuta durante cerca de una hora. Entre los presentes se encontraban varios actores vascos, como Ramón Agirre, Iñake Irastorza o Aitor Beltrán.

El letrado que representa a las ocho mujeres que en la actualidad ejercen la acusación particular ha anunciado que la semana próxima presentará otras ocho denuncias de mujeres que han adoptado la decisión de querellarse. De esta forma, Díez representaría a dieciséis personas, aunque ha precisado que en la actualidad está asesorando a otras supuestas víctimas que todavía no han tomado la determinación de pleitear, porque no tienen «coraje para demandar» mientras el investigado permanezca en libertad.

El sumario, quecomenzó a instruirse en 2013, acumula ya dieciocho tomos

La instrucción del caso se remonta a 2013 y se dirige contra el fotógrafo por presuntos delitos de estafa, revelación de secretos, injurias, amenazas, abusos sexuales, producción y difusión de pornografía infantil, corrupción de menores y violación.

El sumario acumula ya 18 tomos y se han practicado un importante número de diligencias de instrucción, hasta once declaraciones de imputados, diez con el querellado Kote Cabezudo. También recuerda que se han tomado veintitrés declaraciones de testigos, trece de perjudicadas y dos declaraciones periciales.

Kote Cabezudo ha sostenido que todo el material de imágenes fue retirado de internet a los pocos meses de que en 2013 se iniciara la instrucción judicial. Cabezudo afirma que la totalidad de los archivos de contenido sexual que había en sus páginas oficiales quedaron clausurados. Sin embargo, sostiene que para entonces parte de dicho material se le había sustraído de manera ilícita por otras webs y que estos documentos son los que todavía circulan por la red, sin que él tenga control alguno sobre los mismos.