La Diputación subraya que la obra sigue y no ve «recorrido» al recurso

La obra no se paraliza. La obra prosigue y se culminará para dar solución al eterno problema con las basuras en Gipuzkoa. Este es el ‘mantra’, y ayer no fue una excepción, al que se ha aferrado el Gobierno de coalición de PNV y PSE ante cada incidencia judicial o administrativa -y no van pocas- que ha salido al paso de la infraestructura. Consciente de que la izquierda abertzale y su entorno social buscan incentivar su oposición al proyecto con el ruido ambiental que genera una judicialización del proyecto que no parece tener fin, fue la institución foral la que hizo pública la existencia de la demanda interpuesta hace diez días por FCC ante el Tribunal Superior vasco. Lo hizo una vez recibido el primer requerimiento de los magistrados para que le remita la documentación correspondiente.

Con el diputado de Medio Ambiente, el socialista José Ignacio Asensio, de viaje oficial en Colombia para explicar precisamente su gestión de los residuos, la reacción foral llegó de la mano del portavoz, Imanol Lasa, quien incidió en tres tesis. Una, que la planta de Zubieta «continúa adelante acorde a la planificación y los plazos previstos, a todos los efectos». Dos, que la Diputación tiene «la absoluta certidumbre de haber hecho las cosas con el máximo rigor y seriedad», de tal forma que ninguna decisión judicial ha frenado hasta ahora el proyecto recuperado por la coalición que lidera Markel Olano después de la parálisis bajo el mandato de Martin Garitano. Y tercera: los responsables forales están persuadidos, previas consultas a los servicios jurídicos, de que el recurso de FCC «no tiene base sólida» y de que no tendrá, por tanto, «recorrido alguno».

«Intereses» en juego

Lasa salió al paso del nuevo inconveniente que representa la iniciativa judicial de la constructora negando que suponga «contratiempo alguno» para la Diputación, que daba por perfectamente posible que la perdedora del concurso optara por la alternativa de la vía contenciosa, a la que tiene derecho, para defender sus «intereses» empresariales. El dirigente peneuvista recordó cómo el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales -«adscrito orgánicamente a la Diputación», pero «garantía de estabilidad, neutralidad e independencia»- ya resolvió hace algo más de dos meses contra las alegaciones presentadas por FCC al proceso adjudicatario. Un proceso cuya «validez y rigor» ha quedado suficientemente «acreditado», en palabras de Lasa, quien confió en que también esta vez los tribunales «den la razón» a la Diputación.

El portavoz foral explicitó la disposición del Gobierno guipuzcoano a colaborar con la justicia y a ofrecer al Tribunal Superior, con «total transparencia», la información que pueda precisar. Existe un precedente de una resolución del TSJPV sobre una petición de suspensión cautelar de la adjudicación de las obras de Zubieta solicitada por GuraSOS. Los jueces rechazaron esa pretensión con el argumento de que debía prevalecer el «interés público» que comporta la infraestructura.