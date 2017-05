Aleix Lindon, el artista sobre una rueda, ofreció su propia lección magistral

Para los donostiarras, la imagen de monociclo se popularizó el pasado verano cuando la ciudad acogió durante un par de semanas el mundial de este vehículo. Ayer, el gerundés Aleix Lindon, todo un artista sobre una rueda y ganador de varios campeonatos, ofreció una exhibición que no dejó indiferente a nadie.

Lindon no dejó indiferente a nadie, pero fueron los más pequeños los que más admiración mostraron y sus bocas abiertas eran un reflejo de su impresión ante la destreza de Lindon, que domina a la perfección las dos claves del mundo del monociclo: grandes dosis de equilibrio y dominio del centro de gravedad, no en vano ha sido campeón del mundo y de Europa de su modalidad de trial, que recuerda a deportes urbanos como el skate. Nacido en Girona hace 26 años, ha viajado por medio mundo y defiende la nobleza de una especialidad que considera un deporte extremo y no una actividad circense, y así lo demostró en Bicibizi.

A los 14 años. Lindon probó por primera vez un monociclo y, según el mismo señala, se convertió en adicto. Perseverancia y voluntad para no rendirse nunca han sido sus mejores armas para llegar a ser un campeón.

Antes de la exhibición, durante la terde, en el centro neurálgico de la fiesta Bicibizi en la plaza Zuloaga se pudo particiar en un pequeño curso de iniciación para practicar sobre este artilugio que, aunque aparentemente sencillo, es bastante complicado. La primera lección para todos: un buen sistema de protección con rodilleras, coderas, guantes y casco.