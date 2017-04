Bengoetxea: «Son justos vencedores»

Bengoetxea VI felicitó a sus rivales tras perder la final de parejas y, reconoció, "justos vencedores" de la final. "La txapela está en sus cabezas merecidamente. Le han cargado mucho a Mikel, que desde el principio ha estado un poco tenso, y ellos han sacado todo su poder. Pero hay que quedarse con el campeonato que hemos hecho. La final hubiera sido la guinda, pero es para estar contentos", señaló.

Por su parte, Larunbe admitió que realizó un "mal partido" y que la "tensión" de su primera final quizás le pudo afectar. "Ellos dominaban y yo no soltaba pelotazo. No he gestionado todo lo bien que podía esta situación. Seguro que si tengo otra oportunidad como esta lo haré mejor", concluyó.