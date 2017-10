Mikel Elorza: «Lo único que quiero es un año de oportunidad, que se vea si valgo o no»

Mikel Elorza (Azkoitia, 1991) ha cumplido en 2017 el sueño de todo chaval que empieza: pasar a profesionales. Sin embargo, su experiencia en el Amore & Vita, un equipo Continental italiano pero con licencia albanesa, no ha sido buena.

- ¿Qué ha pasado?

- He corrido muy poco, solo doce días. Pasas a profesionales con toda la ilusión, pero ha sido un año complicado.

«Como nunca sabía cuándo iba a correr me he pasado todo el año entrenando a tope por si acaso»

- ¿A qué se debe esa escasez?

- En el equipo, que es Continental, nos decían que las carreras les invitaban a última hora y que nos nos podían decir nada con tiempo. Como nunca sabía cuándo iba a correr, me he pasado todo el año entrenando a tope por si acaso. La única carrera que sabía que iba a disputar con un mes de antelación ha sido la última, el Tour de Utah. Y me tuve que retirar el segundo día. No sé si fue por la altitud o qué.

- ¿Se arrepiente de haber fichado por el Amore & Vita?

- No, he aprendido cosas, pero profesionalmente ha sido una mala experiencia por los pocos días de competición. Siempre quieres correr más. Personalmente he estado bien, pero no vas allí para hacer amigos.

- ¿Ha vivido en Italia?

- Al principio sí pasé una temporada en un piso que tiene el equipo en Lucca, en la Toscana. Estuve mes y pico, pero no tenía sentido permanecer allí si no había carreras. Para los ciclistas italianos es un equipo ideal porque han corrido todo, pero los demás estábamos todos parecido. Un par de albaneses, un mexicano, un cántabro, un balear y yo.

- ¿Se puede planificar algo en esas condiciones?

- Es duro tener que entrenar todo el año y verte obligado a presentarte a las carreras después de mes y medio sin correr. A pesar de eso, hice el 40º en Apeninos y el 36º en el Trofeo Matteotti. Ya sé que no vale para nada, pero a mí me sirve para ver que no ando tan mal, a pesar de las condiciones. Me gustaría tener el año próximo la oportunidad de poder correr 50 o 60 días y demostrar si puedo dar un buen nivel. Y si no, fuera. Pero al menos tener la ocasión.

- ¿Qué opciones tiene de seguir en el pelotón?

- Por ahora, la cosa está negra. Me están ayudando para buscar algo. Está difícil pero no pierdo la esperanza.

- ¿Se plantea algo concreto?

- Todos queremos correr en un equipo de aquí. Sé que no puedo exigir nada con mis resultados de este año, pero me extrañó que ni en 2015 ni en 2016 me llamaran del Murias. En 2015 gané dos carreras (Lleida y León) e hice más de 20 puestos en el top 10. Y en 2016, después de operarme la cadera solo corrí un mes pero gané dos etapas de la Vuelta a Galicia y logré diez top 10. Sí me esperaba la llamada del Murias. Comprendo que somos muchos y no entramos todos, pero considero que tengo nivel para estar ahí.

«Presentarte a las carreras a última hora y después de mes y medio sin competir es complicado»

- ¿Se marca algún plazo?

- Voy a seguir entrenándome hasta enero y si no sale nada tendría que dejarlo. No me planteo volver a aficionados, tengo 26 años. Lo que yo pido es una oportunidad, un calendario en condiciones y que se vea si valgo o no. Quiero seguir y voy a apurar las opciones, hay cosas que pueden surgir tarde.

- ¿No se resigna, entonces?

- No, porque en las carreras que he corrido y en las condiciones en las que lo he hecho veo que malo no soy. Me gustaría poder probar un año y demostrarlo. La cabeza lo es todo y saber lo que vas a correr es clave. Si solo estás entrenando todo el rato, no te preparas en condiciones. No es fácil, pero tampoco me quejo. Al menos he tenido esta oportunidad.

- Quien fiche a Mikel Elorza para 2018, ¿qué corredor va a tener?

- En carreras como las clásicas de Italia, con subidas de tres o cuatro kilómetros, puedo andar bien. Subo bastante y soy rápido en grupos pequeños.

- ¿Se siente apoyado?

- Aparte de la familia y amigos, la grupeta siempre está ahí para ayudar, entre ellos Haimar Zubeldia y Markel Irizar. Y no me quiero olvidar de mostrar mi agradecimeinto al Ampo-Goierriko, que hace un trabajo muy importante con toda la estructura que tienen desde escuelas hasta el equipo amateur.