Odei Jainaga: «Mi sueño no se queda en llegar a unos Juegos o en lanzar 80 metros»

Tiene 19 años y el futuro de la jabalina está en sus manos. También el presente... A Odei Jainaga (Eibar, 1997) le encanta pescar, y no solo en el río, también lanza la caña en busca de récords. El sábado, cuando la jabalina estaba en pleno vuelo sobre el césped del estadio de Los Pajaritos de Soria -donde disputaba con la Real Sociedad el segundo encuentro de División de Honor; es atleta del CD Eibar, filial txuri urdin-, sus compañeros empezaron a gritar desde la grada. Sabían que era un lanzamiento larguísimo. El lanzador eibarrés, en cambio, no vio la caída de la jabalina...

SU EVOLUCIÓN

2014: 42,45m 2015: 57,52m 2016: 69,27m Mayo 2017: 77,66m RÁNKING

1. Gustavo Dacal: 78,88m (2003) 2. Julián Sotelo: 78,78m (1992) 3. Odei Jainaga: 77,66m (2017) 4. Carlos Pérez: 77,36m (1996) 5. Alejandro García: 76,22m (1999) 6. Rafael Baraza: 76,21m (2010) 7. Raimundo Fernández: 76,00m (2000) 8. Nicolás Quijera: 75,86m (2016) 9. José Manuel Hermoso: 75,76m (2000) 10. Borja Barbeito: 75,38m (2014)

- Cuando la jabalina salió de sus manos, ¿supo que era un lanzamiento tan largo?

- No. Lancé y pronto me di la vuelta. Sabía que con ese tiro podía ganar la jornada, que era el principal objetivo: darle los ocho puntos a la Real. Sabía que era un lanzamiento por encima de 60 metros.

- No vio ni la caída...

- La verdad es que no. Había hecho un nulo en el primer intento. Me entró un poco de miedo. Solo tenía cuatro intentos. Me estaba temblando la pierna. Me eché una botella de agua por encima antes para refrescarme y tranquilizarme. Cuando vi que el lanzamiento podía servirme para ganar, me tranquilicé y me di la vuelta.

- 77,66 metros. Un mordisco de tres metros a su marca, récord de Euskadi, tercer mejor jabalinista español de siempre, el mejor lanzamiento de los últimos 14 años, récord de España promesa y a poco más de un metro del récord absoluto de Gustavo Dacal (78,88 metros). ¿Cuándo se dio cuenta?

- Todos mis compañeros de la Real empezaron a gritar. Yo ya estaba sentado en el suelo. Fue una sorpresa tremenda. El juez dijo la marca y... ¡no me lo creía! Cuando lanzas, muchas veces no sabes si son 70 o 72 metros. Fueron 77,66 y los carteles que indican la marca aproximada solamente estaban en Soria hasta los 65 metros...

- Le quito el récord vasco al hijo de su entrenador. ¿Qué le dijo?

- Feijoo (José Antonio García), mi entrenador, estaba flipando. No se lo esperaba tan pronto. Él ya sabía que estaba en forma, pero... Hice una sesión de pesas el día anterior. No era una competición a la que llegara en el mejor estado para lanzar. Tenía bastantes agujetas en el culo (cuenta entre carcajadas).

- ¿Él ve posibilidad de mejora?

- Sí, aunque nunca me quiere presionar. Llevo dos años ejercitándome con él. Sabe que el primero que no quiere dejar de progresar soy yo, que el primero que me exijo soy yo mismo. Antes me decía que cuando fuera regular por encima de los 70 metros algún día se me escaparía un intento de 72 o 73 metros. En febrero lancé 74. Ahora el objetivo va a ser subir esa media. Es decir, ser regular en 73 o 74 metros para que algún día se me escape un tiro de más de 77 metros. Sé, o eso creo, que ya va a estar difícil mejorar de tres en tres metros.

- ¿Podría decir que es un objetivo convertirse en el primer español en superar los 80 metros?

- Sinceramente, ahora mismo no diría que me conformo con los 80 metros. Puede haber gente que lea esta entrevista y piense que soy un poco flipado, pero es que creo que puedo lanzar más. Y lo digo sabiendo que igual no vuelvo a lanzar tanto en mi vida... Tengo 19 años, sigo creciendo (ahora mide 1,94 metros) y tengo peso que coger (está en 82 kilos). Si me dicen que esta temporada voy a acabar con 80 metros sí lo firmo, pero a largo plazo...

- ¿Sueña con unos Juegos Olímpicos?

- Ojalá. Como para el Mundial absoluto de este año, la mínima estará sobre 83 metros. Espero llegar a unos Juegos. Aunque, como con los 80 metros, mi sueño no se queda en llegar allí, sino en clasificarme y pelear. Ya que llegas, ¿por qué no más? Ese es mi pensamiento.

- Su madre (Cristina Larrea) es la mujer que más lejos ha lanzado la vieja jabalina en Gipuzkoa. ¿Qué le dice ella?

- No me dice nada. Quizás no quiera meterme presión, pero simplemente me felicita. Estoy seguro de que se alegra muchísimo. Ella vivió experiencias buenísimas con el atletismo, participó en una Universiada en Estados Unidos... quiere lo mejor para mí, pero tampoco está encima mío.

- Hasta hace poco, más allá de tener esos genes, de jabalina poco, ¿no?

- Bueno, jugaba a balonmano e iba a Unbe a entrenar con Inma Urkiola. Para mí el atletismo era como un juego. Ahora en mi mente ya está el competir, el buscar ganar y el mejorar constantemente. He probado varias disciplinas y el atletismo era una forma de no estar en casa jugando a la Game Boy.

- Ahora, en cambio, vive en Getxo, donde se entrena y estudia.

- Sí, el año pasado empecé Magisterio en Vitoria, pero solía ir a veces a Fadura (Getxo) a entrenarme. Ahora ya vivo allí, en el Centro de Alto Rendimiento, y estudio en Bilbao. Siempre estamos a broncas porque la comida del Centro de Alto Rendimiento no es muy buena...

- Estuvo un par de años sin lanzar...

- Tengo una marca de 2012 (33,45 metros) y luego, ni en 2013 ni en 2014 pude lanzar. Estaba creciendo y estuve lesionado: la zona del culo y el codo. Inma, mi entrenadora de Eibar, me decía un poco en broma que para que iba a la pista a entrenar si luego no podía competir.

- ¿Hay muchas diferencias entre entrenar en Eibar o en Fadura?

- Como muchos otros, yo empecé con Inma en Unbe. Hacía de todo: peso, disco, triple salto... Inma ha conseguido sacar a muchísimos atletas. Ahora, en Fadura, lo tengo todo más a mano, aunque sigo yendo a Unbe de vez en cuando. Por ejemplo, ahora que ya he acabado las clases y que solo me quedan los exámenes, pasaré más tiempo en Eibar.

- A veces hay problemas para lanzar en Eibar, ¿no?

- Yo casi no lo sufro, pero sí que es verdad que Inma siempre tiene que estar peleándose para poder lanzar, sobre todo desde este año. La propia Inma dice que este año estamos teniendo problemas para tener espacio para entrenar porque hay que compartir la instalación con otros deportes. Ella cree que para que salga gente como yo también se necesita trabajar con los pequeños.