El Zinemaldia, catapulta hacia los Goya Un total de 22 películas presentadas en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián obtienen 64 nominaciones DV SAN SEBASTIÁN Miércoles, 13 diciembre 2017, 16:36

Un año más los Goya confirman el gran ojo del Festival Internacional de Cine de San Sebastián a la hora de seleccionar películas. Un total de 22 películas presentadas en el Zinemaldia han logrado reunir 64 nominaciones en los premios grandes del cine español.

'Handia', la película que más nominaciones ha obtenido para la 32 edición de los premios Goya con 13 candidaturas, compitió en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián de este año y fue reconocida con el Premio Especial del Jurado y el Premio Irizar al Cine Vasco.

La película dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño aspira tanto a los categorías "más importantes" -mejor película, dirección y guion original (Arregi, Garaño, Andoni de Carlos y José Mari Goenaga) y al mejor actor revelación para Eneko Sagardoy- como a los premios técnicos -dirección artística (Mikel Serrano), diseño de vestuario (Saioa Lara), maquillaje y peluquería (Ainhoa Eskisabel, Olga Cruz y Gorka Aguirre), efectos especiales (Jon Serrano y David Heras), sonido (Iñaki Díez y Xanti Salvador), montaje (Laurent Dufreche y Raúl López), música original (Pascal Gaigne), dirección de producción (Ander Sistiaga) y dirección de fotografía (Javier Agirre)-.

'El autor', que también compitió en la Sección Oficial, ha sido reconocida con nueve nominaciones: película, dirección (Manuel Martín Cuenca), actor protagonista (Javier Gutiérrez), actriz de reparto (Adelfa Calvo), actor de reparto (Antonio de la Torre, que también compite por el premio al mejor actor protagonista por 'Abracadabra'), actriz revelación (Adriana Paz), mejor guion adaptado (Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca), mejor canción original (José Luis Perales) y mejor sonido (Daniel de Zayas, Pelayo Gutiérrez y Alberto Ovejero).

Además, 'Marrowbone' ('El secreto de Marrowbone'), presentada en la Sección Oficial fuera de concurso, aspira al premio a la mejor dirección novel para Sergio G. Sánchez, y en 'Morir', proyección especial de la Sección Oficial dirigida por Fernando Franco, se ha reconocido el trabajo de su actor protagonista, Andrés Gertrúdix.

Bardem y Cruz

'La cordillera, proyección especial del Premio Donostia a Ricardo Darín, cuenta también con una nominación a la mejor música original para Alberto Iglesias, y 'Loving Pablo', la película de Fernando León de Aranoa que clausuró Perlas, cuenta con dos nominaciones a sus dos actores protagonistas, Javier Bardem y Penelópe Cruz.

En la categoría a mejor documental compiten dos películas seleccionadas en Zabaltegi-Tabakalera, como son 'Muchos hijos, un hombre y un castillo' (Gustavo Salmerón) y 'Saura(s)' (Félix Viscarret). 'Una mujer fantástica', que inauguró Horizontes Latinos, aspira a la mejor película iberoamericana del año.

'Handia' no será la única película en euskera en la noche de los Goya. La última película de Juanba Berasategi, 'Nur eta herensugearen tenplua (Nur y el templo del dragón)', presentada en Zinemira, aspira al premio a la mejor película en animación.

La película de la Gala de TVE, 'La llamada', ha recibido cinco nominaciones: mejor dirección novel (Javier Ambrossi y Javier Calvo), dos candidaturas a la mejor actriz de reparto (Anna del Castillo y Belén Cuesta), mejor guion adaptado y mejor canción original.

En el apartado de la mejor mejor película europea compiten entre sí cuatro películas presentadas en las dos últimas ediciones del Festival de San Sebastián: 'Le sens de la fête / C'est la vie!', seleccionada este año en la Sección Oficial; 'Lady Macbeth', que compitió en la Sección Oficial y obtuvo el Premio FIPRESCI en la 64 edición; 'The Square', que inauguró este año Zabaltegi-Tabakalera; y 'Toni Erdmann', presentada en Perlas y que recibió el Gran Premio FIPRESCI en 2016.

Asimismo, siete películas presentadas en Made in Spain han cosechado 24 nominaciones: 'Estiu 1993 (Verano 1993)' ha obtenido 8 nominaciones, entre ellas mejor película y mejor dirección novel; 'Verónica' ha recibido 7 nominaciones, entre ellas mejor película y mejor dirección para Paco Plaza; 'Pieles' y 'No sé decir adiós', tres cada una; e 'Incerta Glòria (Incierta gloria)', 'Selfie' y 'El bar', una cada una.