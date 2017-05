Olatu Talka: consulta el programa

Viernes, 19 de mayo

Ayuntamiento:

20:00: Inauguración con Easo Jazz Orkestra. Después, 12 bandas y solistas de Musikagela interpretarán cuatro canciones y contarán con 400 voces de diversas corales, así como con la Big Band del Conservatorio Francisco Escudero.

Muelle:

00:00: Reforma de gabarrones.

21:00: Kontzertour; Yo Ciervo, Los Bracco.

Sagüés:

20:00: Kontzertour: Azken trena, J345, Ladrones de guitarras.

Amara:

19:30: En Arcco, Dantza Show Time.

Morlans:

21:00: Kontzertour: The Croquets, Rock Salad.

Soportales La Concha:

18:00: Kontxa Gaumarket.

Martutene:

16:00: Fiesta sobre el reciclaje, la educación y hábitos de vida saludables en Arantzazuko Ama.

Egia:

11:30: Creación de vías escolares seguras, en plaza Nestor Basterretxea.

22:30: Recital de música barroca en Tabakalera con Musika eta Dantza Eskola.

Por la ciudad: 18:00: Rock Kam Broom!!. Concierto móvil desde un camión.

Sábado 20 de mayo

Altza:

00:00: Mural de cerámica en el parque Harria.

11:00: Zumbathon en Harria.

11:00: ‘Comercio en la calle’ en la calle Roteta.

12:00: Kontzertour, con Psicoacustic y Lee Junior.

Aiete:

17:00: Casa de cultura de Aiete, Izarrak Plazara. Actuación de escolares de 5 a 11 años.

18:00: Miramon. Basoka, actuaciones de Iker Lauroba, Luke Armstrong, Charles Atkey, Indigo, Jon Busselo y Ane Leux.

Antiguo:

11:30: Parkour en Zubimusu.13:00: Altzaquillo, en la plaza José María Sert.

15:00: Festival solidario en el Real Club de Tenis.

16:00: Maratón de teatro en Lugaritz; ‘Sorgina txirulina’ (Erica Liquete), ‘El cianuro, solo o con leche’ (Tabakalerako antzerki taldea), ‘Sokatik Tiraka’ (Nerea Iglesias y Xabier Arbonies), ‘Humor y danza’ (Nabarro y Laura) y ‘Perfopoesía body paint’ (Sorayarte).

17:00: Kontzertour con Filipe Bitterncourt, Friday Toconos, Ibai Marin y Rock Band Experience.

Gros.

10:00: Paleontólogos: desenterrando el esqueleto del elefante en la playa de La Zurriola.10:00: Urbanzientzia, en la plaza Cataluña.

10:00: Campeonato de boccia, en la plaza Cataluña.

10:30: En el Colegio San Ignacio, juguetes de antaño para jóvenes.

11:30: Kontzertour; Black friday; 12:30 Tritones; 13:30 Sinmalaintencion; 20:00: Eneritz Furyak; 21:00 Oki moki; 22:00 Sterlina; 23:00 The icer company.

12:00: Festival de esculturas de arena en La Zurriola.

12:00: En Sagüés, ock eskola Red Ribbon; 17:00, Hyedra; 18:30, Pet Fennec.

16:00: Talleres en el Kursaal.

21:00: En Sagüés, Kontzertour; Aker Odol, Potentor y Hail Noise.

Intxaurrondo:

10:30: En Sagastieder, mercado de reutilización.

11:00: En Sagastieder, Kontzertour, con Irutxulo, May & Jukebox y Pj Kahuna y Sara Grajal.

12:00: En la estación del Metro, ‘Oso Fan’.

12:00: En la casa de cultura, actuaciones musicales, de teatro y danza.

17:30: En la casa de cultura, ‘Musicales’, con Bidebietako Gaztelekua Antzerki Musikala

18:00: En la casa de cultura, ‘Fantasía o Realidad’, actuación basada en bandas sonoras de peliculas, con Donostiako Musika eta Dantza Eskolako Helduen Banda.

Amara.

11:00: Juegos para familias en la plaza Ferrerías.

11:00: Amarajira; recorrido para contar la historia de Amara.

11:30: En la plaza Ferrerías, actuaciones de Ttirriki Ttarraka, Música de los Andes, Esperanza Latina, Malecón Latino y Son Kandela.

12:00: Recorrido con Show Time desde Isabel II hasta Arcco.

12:00: Ttirriki-Ttarraka kalejira.

17:30: En Easo Plaza, actuación de alumnos de Biurrun musika eskola.

17:30: En Easo Plaza, Kontzertour, con El Quinto Con Tenedor, Indian Feathers, Radiocaster y Wha Wha Buga Band.

18:00: En la plaza Eustasio Amilibia, Kontzertour con SZ, Noah, Cora Sayers, Noga-Unax Nogales y Autumn.

Egia.

Por la mañana: Juegos infantiles en la calle Tejería.

10:00: Paseo teatralizado y poesía. A las 10:00 desde la estación de Renfe Martutene, paseo para conocer la ciudad y recital de poesía.

10:00: En la parte baja de Cristina Enea, taller de creación de pigmentos y realización de un mural.

10:00: En la parte alta de Cristina Enea, ‘Cuerpo y mente’; yoga, tai chi chuan, Gimnasia acrobática...

10:30: Junto a la escuela de Mundaiz, paseo para tener otra visión de la arquitectura de la ciudad.

12:30: Recital de piano y poesía.

16:30: Kontzertour; Sara y Kimetz, Dwayna, La Duende y Lee Junior.

17:00: En la plaza Teresa de Calcuta, encuentro de fiestas del País Vasco y de diversos países.

Parte Vieja.

10:30: En el Boulevard, ‘Tejiendo mi lugar en el mundo’.

11:00: En el Boulevard, ‘Completando el mapa de la igualdad’.

11:30: En la Plaza de la Constitución, talleres y actividades.

17:00: Boulevard: ‘Paseo ballenero’.

18:00: En el Muelle, ‘Zatoz dantzan!’, actuación de bailes vascos.

18:30: Romería en la Plaza de la Constitución.

20:00: Boulevard: ‘Danza en el desierto’.

21:00: Ayuntamiento. Con motivo de su 130 aniversario el salón de plenos se reconvertirá en lo que fue en un inicio, el casino, con un espectáculo de música y baile.

21:30: Boulevard: Kontzertour con Les Fous y La Duende & Dwayna.

Todo el día: Kontzertour; 12:00 Sara y Jon; 13:00 Roadhouse; 16:00 Olatz Salvador; 17:00 Physis vs. Nomos; 20:00 Iñigo Serrulla; 21:00 Nothing Box; 22:00 Pelayo y sus malditos.

Centro.

10:30: Gipuzkoa Solidaria en el paseo de Francia.

11:15: Ginkana sobre ruedas en el Paseo de Francia.

16:00: Mercadillo del libro en la plaza Bilbao.

18:00: Soportales de La Concha, Kontxa Gaumarket.

18:00: Paseo danzante del Náutico a Cervantes con la Escuela de Baile de Carmen Garmendia.

Loiola.

Todo el día: ‘Loiola d’Or parodia’, grabación de un spot humorístico.Bidebieta

10:30: Contadores. Paseo para conocer la historia del lugar.

17:00: Izarrak plazara en Contadores.

Domingo, 21 mayo

Muelle.

10:00: Itsas Zaborra Out; recogida de basura y talleres.

10:30: Maratón de dibujo.

10:30: ‘Lo que nuestro cantábrico esconde’.

11:00: Estudio fotográfico.

11:00: Izarrak plazara. Cada hora: Documental ‘Gente de Mar’ en el Museo Naval.

12:00: Historias sobre el mar y Aita Mari en Museo Naval. Todo el día: ‘Human Web Art’, instalación artística.

12:30: Orfeoi Txiki y coro infantil del Orfeó Català.

14:00: ‘Harp & Co and Dance’.

16:00: Espacio para el arte.

16:00: Kontzertour en Moilaberria con Orchiday y Gorpuzkings.

16:30: Akordeoi Topaketa.

17:00: Paseo didáctico por la bahía y exposición en Moilaberria.

17:00: Exposición ‘Banaiz’.

18:00: Kontzertour con Sur Le Feel y Adam Giles Levy.

Boulevard y entorno.

12:00: Danza fusión multicultural.

12:00: Dantza topaketa en el Ayuntamiento.

10:00: Intervención artística reivindicativa en la calle Gaztelubide.

16:00: ‘Olatwerk Nimu + Dabadaba Dj en batería de Santiago (Urgull).

17:00: ‘Unidos a través del Tempo’, Flash mob.

Centro, Egia y Aiete.

11:30: ‘Recorrido Urumea’ con Atari kultura arkitektonikoa.

17:00: ‘Del ejercicio al baile’, en la plaza Cervantes.

17:00: ‘Bien vs mal’/ ‘Pura’, con Undermount Dantza Taldea.

18:00: Baile y música con Kontakt Jam y Didgeridoo fusion.

18:00: Actuación musical participativa con Anitz Musika Elkartea.