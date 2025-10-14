Aniztasunaren galak hiru emanaldi eskainiko ditu asteburu honetan
Musika, dantza eta antzerki festa honek sorkuntzari leku ematen dio aniztasunetik abiatuta eta Oiasso Museoan, Topic-en eta Chillida-Lekun izango da
I. A.
Donostia
Asteartea, 14 urria 2025, 20:13
Aniztasunaren Gala aurten ere Oiasso Museora, Tolosako Topic-era eta Chillida Lekura itzuliko da, 'aukeratutako familiaren' ideiaren inguruko edizio berri batekin. Sormen artistikoa desberdintasunetik ospatzeko helburuarekin, ostiralean Oiasso Museoak, larunbatean TOPIC-Tolosak eta igandean Chillida Lekuk hartuko dute musika, dantza eta antzerkiaren topaketa berezi hau.
Bosgarren edizio honetan, hiru agertokietan parte hartuko dute Iñaki Salvadorrek, Galako musika zuzendariak; Jakes Txapartegik, Simón Ezquiagak, Esther Barandiaranek, Teatro Magicising-ek, Uikan Dantza Taldeak, Ezezagunok antzerki elkarteak (Oiasso Museoan eta Chillida Lekun), eta Verdini Dantza Taldeko kideek (Chillida Lekun).
Berriz ere, Emma Larreta izango da zeremonia-maistra, artista guztien gaitasun sortzailea partekatzera, parte hartzera eta gozatzera gonbidatzen duen programa batekin. Beste behin ere, ekitaldi hau musika, dantza eta antzerkiaren festa bihurtzen da, sorkuntzari leku eman nahian aniztasunetik abiatuta.
Aurtengo edizioan bost urteko ibilbidea ospatuko duen ekimen honen bidez, Oiasso Museoak, TOPICek eta Chillida Lekuk sortzaile horiei lagundu nahi diete, bai eta egiten duten lana ere, euren trebetasun ezberdinetatik abiatuta.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuaren laguntzarekin antolatzen da ikuskizuna. Goizane Álvarezek, Kulturako diputatuaren esanetan, gala hau «erreferente bihurtu da, eta urtero gogorarazten digu artea ederragoa dela gizakiaren esentziarekin zenbat eta lotuago dagoenean. Artea egiten duenaren zorionean bizi da, eta baita ikusten duenarenean ere».
Galara joateko sarrerek 5 euroko prezioa dute pertsonako eta museo bakoitzean jarriko dira salgai. Informazio gehiago nahi izanez gero, museo bakoitzaren webgunea kontsulta daiteke.