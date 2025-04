Directo de la etapa 3 de la Itzulia 2025: Zarautz - Beasain

Importante

La primera baja de la carrera se ha confirmado esta mañana. El Jumbo Visma ha informado de que Victor Campenaerts no será de la partida tras la caída que sufrió ayer a apenas tres kilómetros de la llegada. Esperemos que el ciclista belga, que era séptimo de la general, pueda recuperarse pronto y volver a las carreteras.

🇪🇸 #Itzulia2025



Following his crash during the second stage of Itzulia Basque Country, Victor Campenaerts will not be starting today’s stage.



We wish Victor a speedy recovery. 🍀