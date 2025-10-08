Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
C. Johnson

La dictadura de la talla única: «Al final no es la 34 ni la 44»

El concepto es práctico sobre el papel, pero marcas como Brandy Melville, firma de culto entre las adolescentes, usan el 'one size' para imponer un patrón raquítico

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:11

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Una misma prenda para todo tipo de cuerpos. Sobre el papel, el concepto de talla única, tan de moda entre el público adolescente, es un ' ... win, win'. No solo envía un mensaje de inclusividad –no vestimos cuerpos perfectos, tu cuerpo es perfecto– sino que además resulta mucho más barato y eficiente desde un punto de vista logístico, puesto que se reducen costes de fabricación y almacenaje. Pero una cosa es la teoría y otra la realidad, casi siempre más perversa, sobre todo en el mundo de la moda. El modelo 'one size' ha pasado de un tiempo a esta parte de símbolo de sostenibilidad a arma de exclusión, puesto que algunas marcas han usado este concepto para imponer un patrón más cercano a la 36 que a la 44.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  4. 4

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  5. 5 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  6. 6

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  9. 9

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  10. 10 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La dictadura de la talla única: «Al final no es la 34 ni la 44»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La dictadura de la talla única: «Al final no es la 34 ni la 44»