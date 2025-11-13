Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Así te afecta la teoría de la 'internet muerta'

Cada vez resultará más difícil encontrar contenidos creados por un ser humano, advierten los expertos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:23

Te imaginas que todo lo que consultas en internet no ha sido generado por un humano? Pues este es el punto de partida de la ... teoría de la 'internet muerta' ('Dead Internet Theory'), una tesis que surgió en círculos acostumbrados a la paranoia, pero que últimamente ha vuelto al debate público con fuerza. Lo que sostienen quienes la defienden es que la mayor parte del contenido que encontramos al navegar por la red ha sido creado por 'bots' o sistemas automatizados, que no hay ninguna persona de carne y hueso detrás.

Así te afecta la teoría de la 'internet muerta'

