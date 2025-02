Trucos mentales para afrontar retos como los de Verdeliss

Hace unas semanas, la atleta e 'influencer' Verdeliss logró completar un reto que solo de pensarlo duele: siete maratones en siete días consecutivos. Una barbaridad ... para quien no haya corrido una maratón y casi más para quien lo haya hecho. Dolor en las piernas, agujetas, escaleras que se convierten en obstáculos infranqueables… Créanme, cuesta hasta desatarse las zapatillas. A ello se le suma que cada una de las pruebas tuvo lugar en un continente diferente, con distintas temperaturas, altura... y arrastrando una falta de descanso brutal: la deportista tenía que dormir en el avión que la llevaba de un lugar a otro. Una hazaña con todas las letras en las que su cuerpo, seguramente, tuvo ganas de tirar la toalla en varias ocasiones. Su mente, al parecer, lo impidió.

Estefanía Unzu Ripoll, el nombre real de esta madre de ocho hijos, volvió a coger las zapatillas en plena pandemia tras haberlas dejado a los 18 años. Subida a una cinta de correr y con «los peques corriendo alrededor», ha desarrollado una resistencia física a prueba de bombas. Pero lo más importante es que ha blindado su mente para no rendirse cuando las fuerzas flaquean. «La mente puede ser un factor determinante en el éxito o el fracaso. Aunque la preparación física es imprescindible, el aspecto mental puede ser el que marque la diferencia cuando los límites físicos se alcanzan o superan», destaca Alejo García-Naveira, coordinador de la sección de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

Porque Verdeliss sufrió. Y mucho. En algún momento confesó que no podía más y que abandonaría. Finalmente no lo hizo. ¿Cómo logran estos deportistas superar los malos momentos y seguir adelante? ¿Qué les diferencia de las personas 'normales'? Este tipo de personas, dice el psicólogo, suelen mostrar una mentalidad altamente enfocada y una capacidad excepcional para tolerar la incomodidad. A diferencia de las personas 'normales', que quizás se rendirían ante el primer signo de fatiga o dolor, estos atletas han desarrollado una gran resiliencia psicológica, lo que les permite seguir adelante incluso cuando se enfrentan a condiciones extremas. «Su diferencia principal radica en la forma en que gestionan el dolor, la fatiga y el estrés mental. Lo que podría hacer que una persona promedio tire la toalla, un deportista de este tipo lo ve como una barrera temporal que puede superar con paciencia y perseverancia», añade. Lo dijo la propia Verdeliss: «Vine aquí a conocer mis límites, a superarme y no me rendí pese a la adversidad. Y completé el reto».

Estos son algunos de los trucos que utilizan estos superdeportistas en sus peores momentos y que nos pueden ser útiles al común de los mortales si los adaptamos a los retos modestos de cada día que ponen nuestro cuerpo a prueba (puede ser el ejercicio, una dieta...):

Visualización positiva

«Imaginar el éxito o visualizar el proceso de superación ayuda a mantener el foco en los resultados positivos, lo que refuerza la motivación y la determinación», subraya García Naveira.

Fragmentación de metas

«En lugar de centrarse en el desafío global, dividir el reto en partes más pequeñas y alcanzables permite que el atleta se enfoque en objetivos inmediatos y tangibles, lo que reduce la sensación de abrumamiento», señala el experto. Lo que visto en conjunto parece inabordable cambia si solo pensamos en metas más próximas. Lo dicen los instructores de los cuerpos policiales de elite: pensar en llegar a la siguiente comida, no más allá.

Autodiálogo positivo

«Reemplazar los pensamientos negativos con afirmaciones de confianza y fortaleza puede ser un recurso poderoso para mantener la energía mental en niveles óptimos. Frases como 'Puedo hacerlo' o 'Esto es solo un momento, lo superaré' refuerzan la resiliencia». En otras palabras, se trata de convencerse a sí mismo de que se puede seguir adelante.

Control de la respiración

«Aprender a gestionar la respiración para reducir el estrés y centrarse en el momento presente también es clave para evitar que los pensamientos negativos o el agotamiento afecten el rendimiento», subraya como otro de los puntos clave para hacer frente a esos malos momentos.

Anclaje emocional

«Recordar los momentos previos de éxito, por ejemplo, reviviendo el recuerdo de un entrenamiento bien logrado o de una victoria importante, puede dar un impulso psicológico en momentos de fatiga», concluye el experto, que añade que mantener la calma también es clave.