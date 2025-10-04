Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«Familia... me han despedido»

¿Cómo debemos informar a nuestro entorno de que hemos perdido el empleo? Hacerlo bien nos ayuda en el duelo

Iratxe Bernal

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:51

Un trabajo –y más si llevamos mucho tiempo en él–, no es sólo un medio de ganarse el jornal; es una parte muy significativa de ... nuestro día a día con compañeros, que nos caerán mejor o peor, pero a los que vemos más que a la familia y con rutinas en torno a las que moldeamos el resto de nuestra vida. Así que entender que eso se termina sin que nuestro desempeño profesional lo haya motivado –por ejemplo, un ERE por una fusión con otra empresa, una crisis del sector o la jubilación del dueño– no es fácil. Es un golpe muy duro de encajar… y de comunicar al entorno. ¿Cómo llegas a casa y le cuentas a tu pareja o tus hijos que, desde hoy, eres un desempleado?

