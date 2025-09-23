Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los centros escolares y el Ayuntamiento han organizado el programa Jolas Hezi para este curso. A.NÚÑEZ

Villabona

Los centros escolares y el Ayuntamiento defienden el modelo de Eskola Kirola

Asimismo, han puesto en marcha el programa Jolas Hezi para los alumnos de 1º y 2º para este curso

Amaia Núñez

amasa-villabona.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:28

Con el inicio del curso escolar, los centros escolares Fleming Herri Eskola, Erniobea Institutua y Zubimusu Ikastola, junto al Ayuntamiento de Amasa-Villabona, subrayaron su apoyo al deporte escolar con el modelo actual de Eskola Kirola. En la declaración destacaron el valor y la importancia de Eskola Kirola, y reafirmaron su compromiso en que «todos los niños y niñas puedan practicar deporte escolar por sus beneficios tanto en los menores como en la sociedad».

El modelo de Eskola Kirola está basado en multideporte. «Esto ayuda a desarrollar las capacidades motrices, mejora la coordinación corporal y potencia las estructuras músculo-óseas de forma equilibrada. Probar diferentes deportes y juegos despierta la motivación e interés y fomenta el apego al deporte a largo plazo», indicó la alcaldesa Beatriz Unzué. «El objetivo no es crear deportistas de élite, sino impulsar un estilo de vida activo y saludable».

Asimismo, remarcó que este modelo «es fundamental para garantizar el desarrollo físico y psicosocial de las niñas y los niños», ya que además de fomentar una práctica deportiva variada, prioriza la educación en valores, la salud y el bienestar de las personas por encima de la competición. «Fortalece el trabajo en equipo, el respeto, la colaboración y la empatía, ayudando a adaptarse a situaciones muy diversas y a construir relaciones sociales. Además, reduciendo la presión competitiva, favorece la inclusividad y la participación universal para que todos los niños y niñas, independientemente de su capacidad física, disfruten de los beneficios del deporte».

En Gipuzkoa este modelo está implantado desde hace «muchos años», lo que ha llevado a que «la densidad de deportistas de alto nivel sea una de las más altas del estado y destaca especialmente el número de mujeres deportistas», explicó Urko Arin, responsable de Eskola Kirola.

Este modelo también ofrece oportunidades a los jóvenes que participan como monitores, profesores, entrenadores, etc. ya que pueden trabajar por primera vez con el alumnado de 8 a 12 años. «Esto les sirve para saber si les gusta o no el trabajo y para ir formándose año tras año. Al igual que para el alumnado, el objetivo principal es aprender».

Asimismo, incidieron en la oportunidad de socializar que ofrece este modelo dando a conocer Aiztondo. «No sólo los pueblos, también sus colegios, plazas, lugares de juego y habitantes. Así, en las actividades de los sábados se produce el primer contacto para esos próximos años que pasarán juntos en la escuela, en algún club o en la calle».

Jolas Hezi

En este sentido, los tres centros escolares y el Ayuntamiento han organizado la iniciativa Jolas Hezi dirigida a alumnos de 1º y 2º de Primaria. Así, durante el curso practicarán diferentes deportes cada fin de semana. Las inscripciones están abiertas en la web www.multiekintzak.eus.

Para más información se puede llamar al teléfono 943.694.458. Las actividades comenzarán a partir del 13 de octubre.

