«Tolosa sorprende al turista que la conoce por primera vez»

A pesar de la reciente ola de calor vivida durante la semana pasada en gran parte de Euskadi, donde los termómetros llegaron a alcanzar los 40 grados en muchas zonas de la comunidad autónoma, este territorio se distingue por disfrutar de veranos frescos. Es por ello, que cada vez más turistas, con la excusa de alejarse del calor, se acercan a Gipuzkoa con el objetivo de visitar los lugares más emblemáticos de la zona. Tolosaldea es un claro ejemplo de ello, convirtiéndose en un punto de encuentro esencial para muchos turistas procedentes de diferentes destinos que vienen con el objetivo de disfrutar de la gastronomía e historia, en un entorno rodeado por parajes naturales.

Para dar la bienvenida a todos los viajeros curiosos que se acercan a la localidad, la Oficina de Turismo de Tolosaldea se encarga de organizar diferentes actividades para enriquecer la experiencia de los visitantes. Maite Arregui, trabajadora de la oficina, recibe todos los días a diversos grupos de turistas procedentes de diferentes provincias y países. La joven tolosarra apasionada de la geografía e historia comparte cuáles son los perfiles e intereses de los turistas que se acercan a la zona: desde visitantes interesados en la gastronomía y la arquitectura, hasta excursionistas atraídos por los paisajes naturales donde se practica el montañismo o recorren tramos del Camino de Santiago.

–¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la oficina? ¿Qué es lo que más le llama la atención del mundo del turismo?

–Llevo trabajando en la oficina desde el año 2020, pero mi interés por el turismo comenzó mucho antes. Lo que más me llama la atención del mundo del turismo es la organización de viajes; desde joven, siempre que había algún viaje con amigos me gustaba planearlo, así que cuando descubrí que se podía estudiar algo relacionado con eso, me animé. Además, me interesa mucho la geografía e historia.

–¿Cuál cree que es el factor que atrae a los turistas a zonas como Tolosa en vez de a sitios de costa?

–Hay personas que buscan desconectar durante sus vacaciones. Mientras que unos prefieren la playa, el bullicio y la aglomeración de grandes zonas turísticas, otros buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Además, la gastronomía de la comarca tiene un papel muy importante, como sucede en todo el País Vasco. Aquí, en Tolosa y sus alrededores, hay más agroturismos que hoteles, y eso también atrae a quienes quieren alojarse en un entorno más aislado, disfrutar de la naturaleza y aprovechar la tranquilidad que ofrece la zona.

–¿Cómo ha evolucionado el perfil de los turistas en Tolosa durante los últimos años?

–El Covid tuvo un gran impacto. En 2020, el turismo fue muy limitado y la mayoría de visitantes eran locales, de los alrededores, porque no había otra opción. Después de la pandemia, empezaron a llegar turistas de otros países y cada vez de lugares más diversos, no solo de Francia, Alemania u Holanda, sino también de países menos esperados como Bulgaria o Serbia. Algunos incluso han venido desde Japón, Filipinas o Nueva Zelanda, lo que sorprende mucho. Tras la caída en 2020 por la pandemia, el turismo se ha ido recuperando y creciendo progresivamente.

–¿De qué lugares proceden mayoritariamente los turistas que llegan a localidad?

–Actualmente, la mayoría de los turistas son nacionales. En agosto se nota un aumento considerable por las vacaciones, con mucha gente que viene de Cataluña, especialmente de Barcelona, así como de Madrid y Valencia. A lo largo del año, también suele venir gente de otras partes del País Vasco, como Vizcaya, normalmente solo para pasar el día. En cuanto a los turistas internacionales, la mayoría son franceses, especialmente los que visitan Tolosa los sábados o durante ferias y mercados, aunque también llegan visitantes de otros países europeos y, en menor medida, de otros continentes.

–¿Suelen venir en familia, en pareja o de manera individual?¿Y qué franjas de edad son más habituales entre los visitantes?

–En general, vienen muchas familias. No quiere decir que no haya otros tipos de visitantes, pero Tolosa es un destino más familiar. En cuanto a la edad, se ve un poco de todo. Los más jóvenes a veces no pasan por la oficina de turismo porque buscan información en internet. Aun así, algunos sí pasan para preguntar o conseguir planos.

–¿Qué es lo que más les sorprende cuando vienen a Tolosa?

–Muchos turistas dicen que no conocían Tolosa y les sorprende porque no esperaban que fuera un pueblo así. Destacan que es muy bonito, con edificios interesantes y arquitectura llamativa. También comentan que la zona es muy verde, no solo Tolosa sino sus alrededores. Los que hacen visitas guiadas se sorprenden de la historia del lugar, aunque Tolosa no sea tan conocida históricamente.

–¿Qué actividades o experiencias son las más demandadas en la oficina de turismo?

–Principalmente las visitas guiadas, sobre todo en verano. Luego entre otras actividades fuera de la oficina, suelen ser las visitas a bodegas de chacolí o experiencias de turismo activo como senderismo. Pero la mayoría de actividades están relacionadas con gastronomía y naturaleza, la mayoría de ellas con reserva previa.

–Con el auge del montañismo, ¿reciben visitantes interesados en el entorno natural y las montañas de la zona?

–Sí, hay bastante gente que viene con planes orientados a la montaña. Algunos turistas llegan con itinerarios ya planeados para visitar lugares como Aralar o Ernio u otros sitios de la zona. Otros visitantes llegan con menos información y buscan orientación sobre qué hacer o qué lugares visitar. En general, el turismo relacionado con el entorno natural y las montañas es bastante común en Tolosa.

–¿Qué tipo de visitas guiadas ofrece la oficina de turismo?

–Actualmente se ofrecen tres visitas guiadas, una por el casco histórico o parte vieja de Tolosa, otra por la iglesia de Santa María subiendo a la parte superior y visitando las bóvedas, y otra por el mercado de los sábados. Estas visitas se mantienen durante todo el año

–¿Y qué se les enseña a los turistas durante estas visitas?

–Primero se les da contexto sobre la historia de Tolosa, para entender la importancia de los edificios, la iglesia y el mercado. En la Parte Vieja se profundiza en la relación de los edificios con la historia. En la iglesia se explica el estilo de construcción y el arte. En el mercado, aunque también se contextualiza históricamente, se presta más atención a los productos. Si no es día de mercado, la visita se centra en los edificios y se explica su historia.

–¿Cuántas personas suelen formar un grupo en las visitas guiadas?

–El máximo por grupo suele ser entre 20 y 25 personas. Antes se hacían grupos más grandes, pero ahora se dividen para manejar mejor la visita. Aunque generalmente los grupos no se llenan, a menos que se trate de grupos grandes reservados previamente, como grupos escolares o de jubilados, que a veces deben dividirse en 2, 3 o 4 grupos para acomodarlos.

–¿Qué tipo de iniciativa se debería fomentar para atraer más turistas?

–Es algo difícil de precisar, pero la idea general es trabajar en potenciar los elementos locales y distintivos de Tolosa para hacer que la ciudad sea más atractiva y que los visitantes tengan una experiencia única. Al final, mucha gente cuando viene a Tolosa nos dice que les sorprende porque no sabían que existía. Por eso, simplemente destacar que Tolosa existe y mostrar cómo es puede ser suficiente.

–¿Qué lugares recomendaría personalmente de Tolosa a un turista, más allá de los destinos más visitados?

–Además del Casco Viejo, se pueden visitar barrios menos conocidos de Tolosa, como Bedaio, Urkizu o Aldaba. Estos barrios rurales son tranquilos, ofrecen bonitas vistas, oportunidades para caminar o hacer algo de senderismo y permiten conocer un lado más auténtico de Tolosa que incluso muchos locales no han explorado.

–Si tuviera que describir Tolosa en tres palabras, ¿cuáles serían?

–Si tuviera que describir Tolosa en tres palabras, diría que es acogedora, porque la gente trata bien a los turistas. También es fresca o lluviosa, ya que el clima es muy valorado por visitantes de zonas más cálidas, puesto que disfrutan poder salir a la calle y dormir sin calor excesivo. Aunque muchas veces no lo tengamos en cuenta, mucha gente suele venir en verano solo por el tiempo. Vienen turistas de zonas como el Mediterráneo o Andalucía que valoran poder estar al aire libre y descansar cómodamente, algo que no pueden hacer donde viven. La tercera palabra que describiría Tolosa sería auténtica, reflejando su carácter natural y tranquilo, sus barrios menos conocidos y sus paisajes agradables que permiten vivir experiencias distintas a las típicas turísticas.

–¿Cómo y por qué animaría a la gente a venir a Tolosa?

–Tolosa puede ofrecer un poco de todo. Si les gusta la naturaleza, está rodeada de paisajes muy bonitos que merecen la pena explorar. Si les interesa la gastronomía, el pueblo cuenta con numerosos restaurantes reconocidos y bares donde se pueden disfrutar de pintxos y opciones locales. Además, Tolosa no está masificada como otras ciudades turísticas, por ejemplo Donosti, por lo que todavía se puede disfrutar de la ciudad tal como es, sin que haya sido diseñada únicamente para turistas. Esto permite experimentar un pueblo auténtico y vivir la ciudad de manera genuina. Los visitantes lo aprecian. Tolosa ofrece un equilibrio entre naturaleza, gastronomía, cultura y autenticidad que lo hace muy atractivo para todo tipo de turistas.