Resulta llamativo que el protagonista de esta película, un ficticio arquitecto de origen húngaro seguidor de un movimiento arquitectónico conocido como brutalismo, se llame Laszlo Tóth. Porque así se llamaba también el bruto que al grito de 'Yo soy Jesucristo resucitado de entre los muertos' se lió en 1972 a brutales martillazos con la nada brutalista 'La Piedad' de Miguel Ángel. 'The Brutalist' se proyectó en el cine de mi pueblo un 27 de marzo.