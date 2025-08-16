Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Venta de lotería en una administración. Félix Morquecho

El sorteo de la Lotería Nacional deja un buen pellizco en Gipuzkoa: 60.000 euros

El boleto premiado en este juego de Loterías y Apuestas del Estado fue vendido en la administración número 2 de la Avenida de Navarra de Tolosa

A. Q.

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:14

La fortuna sonríe a Gipuzkoa. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 16 de agosto de 2025 ha dejado un buen pellizco en Tolosa, ya que al menos uno de los décimos validados ha obtenido premio. El afortunado ganador selló su boleto en Tolosa, concretamente en la administración de lotería nº 2 situada en la Avenida de Navarra 14 de la citada localidad. Ello le permitirá llevarse un total de 60.000 euros por décimo del número premiado.

El número del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado 16 de agosto ha sido el 05958. Los números del reintegro se correspondieron al 4, 8 y 9. Además del afortunado apostante de Tolosa, el número ganador también se repartió en otras 13 localidades: Madrid, Alcalá de Henares (Madrid), San Juan de Alicante (Alicante), Ledesma (Salamanca), Mijares (Ávila), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Garganta la Olla (Cáceres), Jaén, Castillo del Romeral (Las Palmas), Cartagena (Murcia), El Mirador (Murcia), Carmona (Sevilla) y Los Palacios y Villafranca (Sevilla). El segundo premio fue a parar al 03127.

Los casos de suerte en Gipuzkoa siguen creciendo. Durante los últimos meses, el territorio ha recibido 7 millones en Villabona del EuroDreams, una Primitiva y un Bonoloto.

