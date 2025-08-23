San Bartolomé, punto de inflexión

Pablo Alberdi Tolosa Sábado, 23 de agosto 2025, 21:02 | Actualizado 21:16h. Comenta Compartir

Entramos ya de lleno este fin de semana en las fiestas de nuestra vecina Ibarra, en los afamados San Bartolomés, que suponen el punto de inflexión del verano, tanto en lo meteorológico como en el aspecto productivo. La verdadera estrella estos días, como no puede ser otra, es la guindilla de Ibarra, el langostino, en un año en el que la producción no ha alcanzado cifras de otros años; parece que las incidencias meteorológicas del mes de julio afectaron de manera negativa, influyendo en la floración, haciendo que se cayeran bastantes flores, y deteniendo algo el ritmo productivo de las plantas. La leve presencia del sol este verano, ha provocado que las guindillas no piquen demasiado, y las ha mantenido en ritmos de crecimiento constantes y contenidos a la vez. Será como muchos decían, un día grande de fiestas en domingo, en el que para muchos el plan será en torno a un almuerzo basado en las guindillas.

El ambiente que se respiraba en la plaza Berdura era de fiesta, ya que la mayoría de los productores de esta plaza son de Ibarra. También hay que decir que hubo varios puestos en la plaza del Zerkausi que se ausentaron por vacaciones. El tono allí fue tranquilo, de calma estival, aunque asombraba sobremanera ver la excelsa oferta de las mesas especializadas en verdura del país. La oferta no decae, y goza de una variedad sólo disponible en verano. Hay mucha, mucha verdura de hoja de gran calidad, hay calabacines, pepinos, berenjenas, cebolletas y zanahorias de gran nivel, además de los excelentes tomates. Los de la variedad aretxabaleta y los corazón de buey, con su carnosidad y sabor son sobresalientes, insuperables.

Destacaba ayer entre los comentarios de los productores, la profunda preocupación por los incendios que están asolando la península ibérica. Si bien en nuestra zona no los estamos sufriendo, sin duda debido a la elevada pluviometría de este verano, la situación de los colegas les preocupaba sobremanera, y hacían especial incidencia en la situación de desamparo en la que se encuentran.

La citada pluviometría, tan importante para un verano sin fuegos, es la que está permitiendo a su vez que tengamos un verano positivo en lo micológico. Si lo meteorológico se mantiene, vamos a disfrutar mucho de especies como el boletus edulis, la ziza hori, o las senderuelas, angulas de monte o trompetas de la muerte. De momento, hay a la venta varias especies de las citadas. Un gozo.