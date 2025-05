Prevención del suicidio y gestión de conflictos, en Tolosatzen Eskola Irekia

Treba Gurasoak es una iniciativa formativa de la Dirección de Juventud de la Diputación, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y las ... oportunidades de los menores mediante la formación de padres y madres en competencias educativas. Coincidiendo con los objetivos de Tolosatzen Eskola Irekia, tres de las charlas impulsadas por Treba Gurasoak se desarrollarán en Tolosa durante este mes.

El primer tema será el de la prevención del suicidio. Biziraun elkartea, un grupo integrado por personas que han padecido la muerte por suicidio de un ser querido, será el encargado de cordinar esta charla.

8 mayo Prevención del suicidio para la promoción de la vida. Biziraun elkartea.

15 mayo Cómo hablar de la muerte con niños, niñas y jóvenes. Miren Ros.

21 mayo Píldoras para la gestión del conflicto y el estrés en la familia. Nerea Mendizabal.

Dónde Salón municipal de actos, 17.30.

Inscripciones Charlas gratuitas con inscripción previa en izenematea.tolosa.eus.

Eva Bilbao y su marido, el zestoarra Agustín Erkizia, fueron los creadores de Biziaraun. Ante las diferentes formas de morir, declaraban a nuestro periódico que «el suicidio es una de las muertes más complicadas de entender». «Si a las familias que hemos sufrido la pérdida de un ser querido por suicidio nos cuesta entenderlo, a la sociedad mucho más», reflexiona Eva, que se ha encontrado con muchas personas que le piden hablar cada vez más del suicidio para vencer precisamente ese tabú. «El suicidio es otra forma de muerte», matiza. Sin embargo, «la reacción inicial ante una muerte por suicidio es no hablar». Y desde Biziraun quieren romper con esa tendencia. «Necesitamos que se nos trate igual. Por miedo a no hacer daño quizá no se nos da el pésame, pero esto tiene que cambiar».

La segunda charla del ciclo se centrará en el tema de 'cómo hablar de la muerte con niños, niñas y jóvenes'. «Desde la prevención se hará pedagogía sobre el tema de la muerte», afirman desde la organización del evento. El objetivo es dotar de recursos y capacitar a las familias para que hablen con sus hijos de la muerte «con naturalidad, para que tengan respuestas a sus preguntas».

Miren Ros será la encargada de ofrecer la charla. Abordará las claves para hablar con naturalidad de la muerte con los hijos e hijas y tener respuestas ante sus preguntas. Desde la prevención se hará pedagogía de la muerte: ¿Qué es la muerte? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué mitos y miedos hay a su alrededor? Proceso de duelo; qué es, etapas, procesos de diferentes tipos de pérdidas. ¿Qué pueden entender en las diferentes edades y en cada etapa?

La gestión de los conflictos en las familia será el tema de la tercera charla de este ciclo. De ella se encargará la psicóloga Nerea Mendizabal, que presentará las ideas clave que la 'Comunicación no violenta' ofrece para la gestión de situaciones cotidianas en el ámbito familiar.

Mendizabal hace especial hincapié en «tratarnos con amabilidad a nosotros mismos, adquiriendo una mirada y una perspectiva que nos ayude a descubrir más allá de los comportamientos y actitudes propios y ajenos, para que con creatividad podamos buscar estrategias que cuiden de nuestras necesidades y las de nuestros hijos e hijas».

Los niños y los jóvenes están en una etapa en la que están tratando de comprender el mundo que los rodea, experimentando con nuevas ideas y comportamientos. «En ocasiones es posible que traten de imitar algunos comportamientos en el hogar. Y en otras, las experiencias vividas fuera pueden resultarles excesivas, y más tarde, en un entorno más seguro o con las figuras de referencia, es posible que traten de elaborar de manera torpe o trágica».