Poco público pero gran variedad de producto y de mucha calidad Los baserritarras han afrontado con garantías el calor y han conseguido reducir el impacto que, sin duda, está teniendo en los cultivos

Como decía Kiko Veneno, hace calor. La intensa canícula de estos días marca y mucho, el ritmo y el devenir de la Azoka en Tolosa. Parece que los termómetros se calman después de la tempestad de calor que hemos sufrido, y nos dan un respiro; respiro que en parte nos permite retomar algunas de las actividades cotidianas. Resulta muy difícil pensar en salir a la calle con las temperaturas superiores a los 40 grados de hace unos días. Y más difícil aún absorber las tareas que requieren las huertas e invernaderos de nuestra zona. Adaptando horarios, tomando las debidas precauciones, y no dejando pasar los avisos, los baserritarras han afrontado con garantías el calor, y han conseguido reducir el impacto que sin duda está teniendo en los cultivos.

Al igual que los humanos, los cultivos sufren los temidos golpes del verano, y si no se los prepara para esas temperaturas límite, las cosechas se ven muy impactadas. Mermadas por la pérdida de ejemplares, por la interrupción de ciclos previos a la fructificación o incluso por la muerte de la planta. Es por ello que, las labores culturales que los baserritarras dominan se erigen en la solución a los problemas que genera el calor en los cultivos. El dominio de los riegos, las ventilaciones, los sombreos o el control de ciclos de cultivo contribuyen a minimizar el impacto del calor y la asfixia.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Trufa 165

Ziza hori 18 24

Hongos Zamora 18 40

Hongos embot 8,5

Quesos

Nuevo 19 22

Oveja 18 25

Vaca 10 12

Cabra 17 27

Mezcla 10 18

Fresco 17 18

Frutas

Cereza Etxauri 8

Fresas 8

S Pedro sagarra 1,5 3

S Juan sagarra 1,5 4

Elstar 3

Avellana 4 5

Nueces 4 6

Hortalizas (kilo)

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Cebolleta 1,5 2

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate invern 4,5 6

Tom campo lib. 6 8

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla roja 1,5 3

Patata nueva 5

Vaina morada 8

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7 7,5

Cayena 12

Alubia 15 18

Pocha blanca 10 12

Guindillas Ibarra 12 14

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Hortalizas (unidad)

Escarola rizada 1,2 1,5

Escarola lisa 1,2 1,5

Esc cabello áng. 1,2

Hoja de roble 1 1,25

Calabacín 0,8 1,5

Lollo 1 1,25

Aza puntaduna 1,5

Achicoria 1

Lechuga 1 1,5

Cogollo 3x1 1 3

En los puestos, ayer, se notó por un lado la baja afluencia de compradores, seguramente, y debido al puente, muchos han aprovechado para pasar estos días a la fresca, en playas, piscinas o bosques de alrededor o de latitudes más lejanas; en fin, en agosto ya se sabe. De otra parte, y también en los puestos, vimos mucha disponibilidad de producto, y sobre todo, de producto de mucha calidad. Muy mejorado en algunos casos por el calor; caso del tomate o de los distintos pimientos que hay en las huertas. Y vimos también bastante fruta en las mesas que va completando ciclos, y abasteciendo a los compradores desde hace meses. Hablamos de manzanas tempranas, de peras, de ciruelas, de matxakanas incluso, o de frutos secos como la nuez o la avellana.

La mejoría de los pimientos coincide con la cercanía del día de San Bartolomé en Ibarra, que celebrará sus fiestas en torno a platos de guindillas fritas. Pican, más que antes que los calores, y picarán en esos días; lo que favorecerá el consumo de bebidas refrescantes y de comida que ayuden a reducir el picor. Ya se sabe: lácteos, quesos, panes, sal....

La alternativa fresca la toman las distintas lechugas y verduras de hoja que hay en los puestos. Lechuga tradicional, lollo, hoja de roble, endivias, cogollos o escarolas son el complemento perfecto para un menú fresco y ligero. Las vainas del país son esa otra parte importante de la oferta disponible. Preparadas en formas diversas, ofrecen ese aporte nutricional necesario en días de calor. Se trata de una leguminosa de fácil ingesta, de sencilla preparación y que acepta multitud de formas. Cocidas con patatas, en frío en ensalada, como parte de una menestra, al vapor, o como guarnición de platos más contundentes son eje de muchos menús veraniegos. Las hay moradas, blancas, verdes, planas, redondas, y todas ellas cumplen, con sus peculiaridades, con las características que se les exigen como producto del verano. Un acierto.