La OMIC atiende desde ayer en la tercera planta del edificio municipal de Gorosabel

TolosaLa OMIC atiende desde ayer en la tercera planta del edificio municipal de Gorosabel
DV
tolosa.
Lunes, 18 de agosto 2025, 20:02
La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Tolosaldea seguirá estando ubicada en el edificio Gorosabel de la calle Rondilla, pero se ha trasladado ... del bajo a la tercera planta. Por lo tanto, las personas que quieran ser atendidas deberán subir a la tercera planta a partir de esta semana.
La oficina permanecerá abierta los días 19 (hoy) y 20 de agosto (mañana), de 9.00 a 14.00 horas. El resto del mes las instalaciones permanecerán cerradas. Pasados los meses de verano, la oficina reanudará su actividad habitual a partir del 8 de septiembre, de lunes a miércoles, de 9.00 a 14.00 horas.
Hay que recordar que la Oficina del Consumidor es un servicio gratuito que ofrece atención directa y personalizada con cita previa. Cualquier ciudadano/a de Tolosaldea puede acudir a ella cuando tenga algún problema o duda en materia de consumo y como consumidor y/o usuario final.
La Oficina del Consumidor trabaja en tres ámbitos: la orientación y asesoramiento a las personas consumidoras y/o usuarias antes y después de comprar un bien o contratar un servicio, en lo que respecta a sus derechos y obligaciones como consumidoras y/o usuarias; la tramitación de todas las quejas, denuncias y reclamaciones; y la derivación de los servicios al ámbito formativo.
