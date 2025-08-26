Martes, 26 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

Hace ya unos años, una niña escribió un pequeño cuento que narraba las aventuras de una ardilla que vivía en las vigas del techo de la piscina de un polideportivo. Cuando se lo enseñó a su profesora esta le obligó a reescribir el cuento porque, según le dijo, estaba mal ya que las ardillas no viven en los techos de las piscinas. Me pregunto por qué me acordé de esta verídica, pequeña, triste, descorazonadora historia, mientras veía 'Morlaix', la película de Jaime Rosales que se proyectó en el cine de mi pueblo un 15 de mayo.