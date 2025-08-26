Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Morlaix

Martes, 26 de agosto 2025, 20:16

Hace ya unos años, una niña escribió un pequeño cuento que narraba las aventuras de una ardilla que vivía en las vigas del techo de la piscina de un polideportivo. Cuando se lo enseñó a su profesora esta le obligó a reescribir el cuento porque, según le dijo, estaba mal ya que las ardillas no viven en los techos de las piscinas. Me pregunto por qué me acordé de esta verídica, pequeña, triste, descorazonadora historia, mientras veía 'Morlaix', la película de Jaime Rosales que se proyectó en el cine de mi pueblo un 15 de mayo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  5. 5 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Morlaix

Morlaix