Lumiére, la aventura continúa

Se apagan las luces y comienzan a sucederse en la pantalla un centenar de películas de cincuenta segundos que los hermanos Lumière y sus colaboradores rodaron por diversas partes del mundo a partir del año 1895. Y mientras veo esas ciudades, esos paisajes, esos rostros en blanco y negro que ya no existen me acompaña un sentimiento de felicidad inexplicable. La bellísima 'Lumière. La aventura continúa' se proyectó en el cine de mi pueblo un 8 de mayo.