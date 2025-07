«Llevamos dos años de parálisis en la gestión municipal»

Joxemari Villanueva, concejal socialista en Tolosa, cree que el Gobierno municipal lleva «dos años de parálisis» y defiende actuar ya con «audacia e inmediatez» en ... el proyecto de San Esteban para resolver el problema de la vivienda. En una legislatura dura en el plano personal, Villanueva quiere agradecer a todos los tolosarras que se le han acercado para manifestarle su «cariño y solidaridad».

–¿Cuál es su valoración global de la labor del equipo de gobierno en estos dos años?

–La palabra que mejor define estos dos años es parálisis. El alcalde nos dijo en la primera entrevista, a los meses de tomar el cargo, que desde la oposición las cosas se ven de otra manera y que no sabía que gobernar era tan difícil. La inexperiencia en la gestión la estamos pagando ya los tolosarras.

–¿Puede concretarlo?

–No existen grandes proyectos para el pueblo. Hemos perdido el museo del montañismo. No sabemos qué hacer con el parking o la plaza de la Estación. La plaza de toros podría cubrirse para nuevos eventos... Zumardi Txiki continuará degradándose como parking. No hay iniciativa. Solo procesos participativos que enmascaran la falta de liderazgo real.

–¿Cree que el pueblo ha mejorado en estos dos años, ha empeorrado o sigue igual?

–Los tolosarras no ven cambios, ven parálisis. En 2024 el gasto en inversiones en obras públicas se quedó en el 26%. Esto es muy significativo. No se acometieron ni proyectos ni obras en espacios tan necesarios de actuación como las calles Soldadu y Pintor Lecuona. ¿Dónde queda la rehabilitación de la Parte Vieja si ni esta obra se acomete? No hay grúas, no se crea nueva vivienda. El pueblo no está limpio. Quitan las pintadas de Euskal Herria Plaza y dejan todas las del entorno.

–¿Sigue defendiendo el derribo del Ferial para construir viviendas en su solar?

–Por supuesto. Los colectivos que utilizan el Ferial en este momento pueden ser recolocados en otros espacios. El desarrollo urbanístico de un nuevo San Esteban no puede estar hipotecado por un edificio diseñanado en los años 70 del siglo pasado. El Ayuntamiento, al liberar muchos metros de suelo propios, podría liderar la construcción de mucha vivienda pública. En esta línea, Bonberenea debe de ser trasladado a otro lugar y facilitar así la participación también de la iniciativa privada. Sin esta participación no habrá viviendas. Pero creo que EH Bildu no dará los pasos necesarios.

–Le he escuchado decir que San Esteban tendría que ser un proyecto clave, pero no está de acuerdo con el planteamiento de EH Bildu...

–Perdemos el tiempo en reflexiones y participaciones ciudadanas cuando habría que priorizar la actuación en San Esteban, espacio vital para el futuro de Tolosa. Pero EH Bildu plantea un número de viviendas (200 públicas) sin ningún análisis económico de viabilidad. Si solo se aspira a esto, San Esteban continuará como hasta ahora.

–También se ha mostrado muy crítico con la protección establecida para muchos edificios...

–El Gobierno municipal ha empezado a proteger villas que nadie quiere comprar, pero que impiden la construcción de nuevas viviendas. Es que no tienen un modelo claro y eso les hace ir sin rumbo. Y el resultado de todo ello es la falta de vivienda.

–¿El PSE-EE estaría dispuesto a defender una posible publificación de Asunción Klinika o sigue optando por la construcción de un nuevo hospital?

–Lo primero es exigir que la gestión de las especialidades médicas estén en Osakidetza y no en una clínica privada. Eso es lo que quieren nuestros ciudadanos. Lo más acertado sería la conversión de la clínica en centro público. Pero los propietarios deberían facilitar el proceso. El compromiso de construir el hospital por parte del Gobierno Vasco es serio, a no ser que en todo el tiempo que transcurra hasta el inicio de la obra el propietario favorezca la publificación de Asunción. Si no lo hace, se construirá el hospital tal y como está proyectado. En mi opinión, tener 70 camas para crónicos es quitarle a Asunción Klinika la razón de existir. Si además pierde la gestión de las especialidades... no sé que futuro puede tener la clínica. Habrá que ver en la negociación del nuevo convenio cómo se le van quitando las gestiones de las especializaciones.

–Ha calificado de «chapuza» el proyecto para la Villa Sagrado Corazón...

–Así lo pienso. La iniciativa privada no quiere comprar el chalet. Lo vamos a tener tapiado durante muchos años. Lo que se va a construir a cambio es la mayor chapuza urbanística de los últimos 40 años, favoreciendo el beneficio del promotor.

–En la polémica sobre las carrozas pareció estar de acuerdo con el punto de vista del Gobierno municipal...

–El alquiler del pabellón Bellota, más las subvenciones a carrozas y comparsas, nos costaba 200.000 euros cada año. Y sólo para dos días. Tenemos asociaciones culturales, de la Tercera Edad o deportivas que para todas las actividades anuales cobran menos de 5.000 euros. Este tema hay que redimensionarlo. E intentar llegar a acuerdos con los grupos implicados. Pero no podemos gastar semejante cantidad de dinero para dos días al año.

–¿Puede el proyecto de vivienda social en Amaroz contribuir a resolver el problema de la vivienda?

–Nos estamos jugando el futuro de muchos jóvenes que se pueden ver obligados a marcharse de Tolosa. Menos mal que ahora, al menos, EH Bildu apoya la construcción de 200 viviendas en Amaroz por el Gobierno Vasco, algo que no hicieron en la legislatura anterior. Las únicas casas que empezarán a construir en estos cuatros años son las de un proyecto del anterior gobierno. Menos mal, insisto, que EH Bildu se ha apuntado ahora.