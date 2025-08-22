Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa

«Nos llaman para preguntar por Navas de Tolosa, Toulouse, Lodosa...»

DV

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:50

Más de dos décadas de atención a visitantes y turistas desde la oficina de turismo comarcal le han valido a Maite Arregui para acumular un ... sinfín de anécdotas. «Nos han ocurrido situaciones bastante curiosas con los turistas. Por ejemplo, algunas personas confunden Tolosa con otros lugares: hay quienes nos llaman pensando que es Lodosa, otros que preguntan por las Navas de Tolosa, que está en Jaén y no tiene nada que ver, e incluso una vez recibimos una llamada desde el extranjero preguntando por Toulouse, en Francia. También nos ha pasado que turistas de otros países aseguran haber visto el mercado de Tolosa en la televisión y quieren venir a conocerlo en persona. Son cosas que a veces sorprenden, especialmente tratándose de un pueblo pequeño».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Nos llaman para preguntar por Navas de Tolosa, Toulouse, Lodosa...»