Tolosa«Nos llaman para preguntar por Navas de Tolosa, Toulouse, Lodosa...»
DV
Viernes, 22 de agosto 2025, 20:50
Más de dos décadas de atención a visitantes y turistas desde la oficina de turismo comarcal le han valido a Maite Arregui para acumular un ... sinfín de anécdotas. «Nos han ocurrido situaciones bastante curiosas con los turistas. Por ejemplo, algunas personas confunden Tolosa con otros lugares: hay quienes nos llaman pensando que es Lodosa, otros que preguntan por las Navas de Tolosa, que está en Jaén y no tiene nada que ver, e incluso una vez recibimos una llamada desde el extranjero preguntando por Toulouse, en Francia. También nos ha pasado que turistas de otros países aseguran haber visto el mercado de Tolosa en la televisión y quieren venir a conocerlo en persona. Son cosas que a veces sorprenden, especialmente tratándose de un pueblo pequeño».
