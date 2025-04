Koldo Arrieta y Nahia Fernández, sin premio en el estatal pero satisfechos

Kevin Iglesias Tolosa Martes, 8 de abril 2025, 20:09 | Actualizado 20:25h. Comenta Compartir

No siempre se puede subir al podio, y eso no significa que el objetivo no esté cumplido. Los judokas júnior del Judo Club Tolosa ... Nahia Fernández y Koldo Arrieta compitieron a finales del mes pasado en el Campeonato de España de su categoría, en el que a pesar de no obtener la medalla y caer en la repesca, demostraron la capacidad deportiva que atesoran.

Antes de hacer frente a la competición nacional, disputaron la fase del Sector Norte del Campeonato de España júnior, en el polideportivo Mendillorri de Pamplona, al que tuvieron derecho tras haber logrado clasificarse en primer o segundo lugar en el Campeonato de Euskadi. Ambos fueron oro en aquella cita, y no fallaron en su objetivo de estar entre los primeros, que les daba la plaza para disputar la fase final del Campeonato de España. Se midieron ante judokas de Aragón, Navarra, La Rioja y Euskadi. Koldo Arrieta, en la categoría de más de 100 kilos, se metió en la final obteniendo una buena plata. Llegó cansado a la lucha por el oro frente a Jaime Anduza, de Aragón, quien mantuvo una mayor intensidad física para superarle. Sin embargo, Nahia Fernández, en la categoría de menos de 70 kilos, sí pudo subirse al peldaño máximo del podio y vestir el oro, terminando con su adversaria, la navarra Nora Ramírez, antes de tiempo, controlando el combate y ganando por ippon. A destacar el formidable ippon realizado por Nahia para vencer en tan solo 8 segundos en la primera ronda del torneo nacional Con el billete al Campeonato de España júnior, ambos tenían el reto de superar su primera final de este calibre. Las sensaciones ante la espectacularidad de la celebración del torneo nacional en el Navarra Arena de Pamplona pudo haber amedrentado a los jóvenes judokas, pero lo cierto es que superaron el nerviosismo propio de estas citas y desempeñaron un buen trabajo. Nahia Fernández venció en su primer envite con contundencia, en tan solo ocho segundos, en un formidable ippon, pero cayó en el segundo combate frente a Patricia Centeno, de Cantabria, quien partía como la segunda cabeza de serie. A pesar de la derrota no se arrugó y en los primeros instantes del combate pudo dominar el agarre y poner en apuros a la a priori favorita. La ventaja de Fernández fue a menos cuando su rival la llevó a suelo, cayendo en su trampa y siendo inmovilizada. En la repesca, salió a por todas contra Lola Álvarez, de Madrid, en un duro y largo combate entre dos judokas desfondadas. La victoria pudo decidirse en cualquier movimiento, y al final quien terminó derribada fue Nahia, lo que le eliminó de la pelea por el bronce. Por su parte, Koldo Arrieta tuvo que medirse en su primer combate al futuro campeón de su peso, el madrileño Rodrigo García, también segundo cabeza de serie. El sorteo le deparó un rival difícil que no le dio ninguna opción, y a pesar de salir a por él con actitud y decisión, no pudo pasar de ronda. En la repesca, se enfrentó al cántabro Rafael Liberty Bayramov, en un combate duro, largo e igualado. De haber mantenido el ritmo impuesto en los compases iniciales habría tenido opciones de ganar, pero tras cuatro minutos y medio de lucha, ya en el tiempo de oro, fue derribado más por cansancio que por técnica. Los cadetes, en Gasteiz En cuanto a la categoría cadete, seis judokas del Judo Club Tolosa participaron en el Campeonato de Euskadi de Gasteiz. Aunque no llegaron a clasificarse al torneo nacional, todos han realizado un gran trabajo. Amin Lhithi fue bronce en menos de 55 kilos, mientras que Alex Etxart, Unai Arcelus, Oier Hernández, Mara Olano y Enara Leunda fueron quintos en sus respectivos pesos.

