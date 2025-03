Iruki Take sigue soñando con el play-off, y no puede fallar hoy ante el colista

Iruki Take vuelve a Usabal para enfrentarse esta tarde al colista Tabirako.

Juanma Goñi Sagarzazu Tolosa Viernes, 28 de marzo 2025, 19:46 | Actualizado 19:57h. Comenta Compartir

Iruki Take no quiere bajarse del sueño. Tras lograr una importante victoria en casa del Baskonia (67-76), recibe hoy al colista y descendido ... Tabirako (18.00, Usabal), en un partido en el que no puede fallar. Los tolosarras son terceros por detrás del potente 'Cocinas' de Logroño. Sivencen hoy y el próximo sábado en Solares, recibirán en Usabal a los riojanos (12 abril), en un partido histórico que supondría la segunda plaza en caso de triunfo, y la opción de disputar el ascenso a la Segunda FEB.

Pero, de momento, hay que ganar hoy. El entrenador, Goar Artetxe, advierte: «si pensamos que lo tenemos hecho antes de jugar, nos meteremos en serios problemas». E insiste: «no podemos relajarnos. Tabirako está descendido pero compite mucho en cada partido y no será fácil». Iruki Take, además, puede tener un par de bajas importantes. Importantísima fue la victoria ante Baskonia, un rival que estaba en racha, y que mostró ser un conjunto físico y potente. Pero Iruki jugó un partido muy serio. La primera parte resultó igualada (31-34), pero los tolosarras desplegaron un gran tercer cuarto. Con doce puntos de ventaja, parecían tener el partido controlado, pero los locales apretaron en el último cuarto y llegaron a ponerse a cuatro puntos a falta de seis minutos. Pero Iruki Take ha aprendido también a gestionar mejor los minutos finales de los partidos apretados. Que bien le hubiera venido esta experiencia en la pasada temporada. Así que, en «veinte segudos gloriosos», como los califica Goar, el equipo tolosarra anotó dos triples consecutivos, se fue en el marcador, y ya no sufrió en los últimos minutos, que se vivieron con tranquilidad. Aunque el líder Egüés falló, parece que lo tiene hecho y la lucha está entre riojanos y tolosarras.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión