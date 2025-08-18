Lunes, 18 de agosto 2025, 20:02 Comenta Compartir

He aquí una Idea para una película: Una voz en off narra las impresiones de un viajero que ha llegado a Tolosa en el siglo XIX. Por su parte, las imágenes muestran aspectos diversos del mundo actual. Así, por ejemplo, mientras el viajero describe una sociedad eminentemente rural, las imágenes muestran un caótico cruce plagado de motoristas en Hanói. Suena El Danubio azul. 'Grand Tour' se proyectó en el cine de mi pueblo un 20 de marzo.