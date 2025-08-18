Martin J. Iraola

El primero de los campeonatos del mundo de ciclocross celebrados en Tolosa fue el del año 1960 y tuvo un escenario que hoy nos resulta ... insólito. Las casas nuevas de Berazubi aún no se habían construido, lo que permitió que los ciclistas bajasen la antigua escombrera municipal paralela a las escaleras junto a las escuelas y enfilasen la actual Martín Jose Iraola Hiribidea hacia la meta del campo de fútbol. El ganador fue Rolf Wolfshohl y el éxito deportivo y organizativo fue total, reuniendo en la villa a miles de espectadores.

En el año 1965, el escenario de la gran competición dio paso a la Avenida de Pío XII, nombre acorde con los usos de la religión oficial de la época. Es curioso, no obstante, que se le impusiera el nombre del polémico papa Pío fallecido en 1958, cuando con posterioridad había fallecido, en 1963, el siguiente papa, Juan XXIII, más carismático.

Los bloques de viviendas se construyeron por la iniciativa de los operarios del grupo empresarial de La Papelera Española, que, unidos en cooperativa, hicieron realidad el viejo sueño de ser propietarios de una vivienda moderna a precio de coste. Antes que esta bonita realidad, vieron la luz proyectos para trabajadores en diversos lugares de la villa, y después, vendrían otros planes felizmente llevados a cabo.

La avenida fue rebautizada como Martín José Iraola, homenajeando al fundador en 1871 de la localidad de Tolosa, partido de La Plata, en Argentina.

Está enclavada en una inmensa zona verde, auténtico pulmón de la ciudad, y alberga un museo del ferrocarril. Martín le puso ese nombre, en recuerdo de su abuelo, Iraola Esnaola, también Martín, nacido en nuestra villa en 1782, y que, como tantos otros, cruzó el charco en busca de fortuna.

Esta dinámica avenida, junto con la primitiva barriada de Elkano y Almirante Rekalde kaleak, de 1959, alberga una asociación vecinal del barrio de Berazubi, modélica por sus inquietudes culturales, festivas y gastronómicas.