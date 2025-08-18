Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

Martin J. Iraola

Francisco Atondo

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:02

El primero de los campeonatos del mundo de ciclocross celebrados en Tolosa fue el del año 1960 y tuvo un escenario que hoy nos resulta ... insólito. Las casas nuevas de Berazubi aún no se habían construido, lo que permitió que los ciclistas bajasen la antigua escombrera municipal paralela a las escaleras junto a las escuelas y enfilasen la actual Martín Jose Iraola Hiribidea hacia la meta del campo de fútbol. El ganador fue Rolf Wolfshohl y el éxito deportivo y organizativo fue total, reuniendo en la villa a miles de espectadores.

