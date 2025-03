Cine, teatro y reivindicación confluyen en la programación del 8 de marzo en Tolosa

Bajo el lema 'Faxismoren kontra ausardia eta aliantza feministak' (contra el fascismo, valentía y alianzas feministas), una multitudinaria manifestación recorrió ayer las calles de ... Tolosa, en la plasmación más visible de lo que es la programación del 8-M, Día Internacional de la Mujer. Las actividades culturales -cine y teatro con carácter reivindicativo-, polarizan el calendario de actividades que han diseñado desde el Movimiento Feminista, Andragora y Ayuntamiento de Tolosa.

La manifestación partió de la plaza del Trián gulo, recorrió las calles del Casco Histórico y volvió al punto de retorno tras pasar por la calle Rondilla, el paseo San Francisco y la avenida de Fueros. Concluyó con la lectura de un comunicado. También hubo bertsos y una actuación musical.

8 marzo Visita guíada edición especial 'Títeres en femenino' en el Topic.

13 marzo Documental Luces en la Sombra, 18.00, Andragora 'Casa de las Mujeres'

15 marzo Humor Negra, monólogo afrofeminista contra el racismo y a través del humor de Assari Bibang, 19.00, Topic.

18 marzo La resistence las romaníes, coloquio en Andragora, 18.00.

21 marzo 'Amak', teatro en el Leidor, 20.00.

25 marzo Película 'Mamífera', 18.00, Andragora

El Topic se quiso sumar también a la conmemoración, con una de sus especiales 'visitas en femenino'. Aunque no llegó a salir grupo, esta iniciativa, que se lleva a cabo también otros días del año, pretende dar a conocer la realidad que desempeñó y desempeña la mujer dentro del mundo del títere, cuáles son sus heroínas, creadoras, directoras, actrices y artistas.

El 13 de marzo tendrá lugar la proyección del documental 'Luces en la sombra', de Ione Atenea, producido por Hiruki Filmak y Bidez Bide elkartea. Una película que da voz al trabajo de las cuidadoras. En 'Andragora', a las 18.00. Habrá coloquio.

La historia parte de una frase de una de las protagonistas en la que dice: «Somos una sombra, la gente ve a la persona cuidada, no a la cuidadora». Una situación de invisibilidad que se suma a las condiciones de «auténtica explotación» que padecen, y no solo económica, sino también física, ya que, como dicen desde Bidez Bide, «una persona sola no puede hacer todo el trabajo», que suele incluir limpiar, cocinar, recoger, estar al tanto de la medicación, asistir..., con jornadas interminables y un salario más que escaso. En definitiva, estas mujeres nos cuidan. «Realizan funciones súper importantes en nuestra sociedad y, sin embargo, no le damos el valor que tienen».

El 15 de marzo, en el Topic (19.00), la actriz, cómica, presentadora y activista Assari Bibang ofrecerá el documental 'Humor Negra'. Un monólogo antirracista y afrofeminista en el que, a través del humor, Asaari es capaz de hablar sin tapujos de las particularidades de ser mujer, negra y migrante en España.

Asaari Bibang Ngui es una artista que consigue captar la atención del público dotando a su trabajo de consciencia gracias a su singular punto de vista. Hace un recorrido que obliga al espectador a ponerse frente al espejo de los tópicos, prejuicios y estereotipos, a la vez que nos invita a acompañarla en su propio viaje de deconstrucción. Toca temas como el síndrome del salvador blanco, la importancia de la representación, «negro único», las parejas interraciales o la hipersexualización de la mujer negra en el imaginario colectivo.

El 21 de marzo, en el Leidor, llegará la representación teatral de la obra 'Amak', de Txalo Produkzioak. Cuenta la desesperante historia de cuatro mujeres atrapadas en la sala de espera de una escuela. Esa angustiosa situación las llevará a una inesperada terapia sin límites, donde aflorarán los pros y contras de la maternidad. Begoña Bilbao es la directora y el texto es de Elena Díaz. Las encargadas de dar vida a 'Amak' son Iraitz Lizarraga, Tania Fornieles, Oihana Maritorena e Intza Alkain.

Un coloquio sobre la resistencia de las romaníes (18 marzo) y la proyección de la película 'Mamifera', de Liliana Torres (18.30, Andragora), cerrarán el programa. Este filme nos ofrece una atrevida exploración de la maternindad (o no maternidad).

Durante el mes de marzo, en la 'Casa de las Mujeres' se realizará un mural feminista. Se hará de forma participativa, bajo la coordinación de Txitxi Orbegozo. Se partirá de una reflexión previa y también se darán algunos consejos básicos para pintar con garantías el mural.

Además, Andragora acogerá una exposición de las participantes del curso de fotografía de la Escuela de Empoderamiento, conducido por Ura Iturralde. El cuidado es el tema central, con imágenes y testimonios de mujeres migrantes.