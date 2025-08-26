La calle Larramendi, punto de partida del nuevo recorrido del bus urbano

El Diario Vasco tolosa. Martes, 26 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

A partir del próximo lunes, primer día de septiembe, entrará en funcionamiento el nuevo recorrido del bus urbano. La calle Larramendi será el punto de partida principal del Hiribus y el autobús saldrá desde la parada del número 11, justo enfrente de la gasolinera. Hasta ahora pasaban algunos servicios de mañana y mediodía; este jueves, y a partir de septiembre, atendiendo a la demanda de las vecinas y los vecinos, pasará permanentemente por allí. El autobús realizará dos paradas en la calle Larramendi: a la altura de los números 11 y 3.

Una vez pasado el paseo San Francisco, en lugar de tomar la dirección hacia Berazubi, el Hiribus descenderá por Araba Etorbidea y parará a la altura del número 5, en el mismo lugar en el que lo hacen el resto de autobuses de línea.

Cruzando el puente SAM, se dirigirá al barrio de Iurre. Atención, ya que el jueves la parada cambia de ubicación: la parada habitual está en la rotonda, pero este jueves (y a partir de septiembre) se quedará a la altura de las escaleras laterales del número 1 del paseo de Iurramendi para hacer más accesibles la bajada y la subida.

El último gran cambio se producirá en el tramo final del recorrido. Tras realizar la pertinente parada en la Clínica , el autobús solía volver a descender hasta Santa Klara.Ahora se dirigirá por Santa Lucía hasta la calle Larramendi.