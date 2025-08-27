Autobuses especiales para los conciertos de Kultura Plazara en los barrios

El Diario Vasco tolosa. Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

La oferta cultural veraniega Kultura Plazara entra en su recta final. Mañana, viernes, tendrá lugar la actuación de Suite Seda en el paseo San Francisco, a partir de las 19.30 horas. El grupo donostiarra ofrecerá un repertorio de música funk, soul y disco.

El domingo, día 31, el espectáculo tendrá lugar en Aldaba. La compañía Hutsun & Ortzi ofrecerá el espectáculo de acrobacia 'Urbasa', a partir de las 18.00 horas. Habrá un servicio gratuito de autobús desde el centro urbano de Tolosa hasta Aldaba. Saldrá a las 17:00 horas de la parada frente a la iglesia de San Francisco, y el regreso será una vez finalizado el espectáculo.

Aunque se trata de un servicio gratuito, se deberán reservar plazas antes del 29 de agosto escribiendo a kultura@tolosa.eus. A la hora de realizar la reserva deberá especificarse el nombre y apellidos, el número de plazas y un teléfono de contacto.

El 5 de septiembre, Bedaio acogerá el concierto de Esti Markez, a las 19.00 horas. Al día siguiente, el día 6, actuarán en Urkizu Oreka TX y el cantante Thierry Biscary, a las 18:00 horas, mezclando txalapartas de madera y piedra con voz y percusión. También se ofrecerá servicio de autobús. Saldrá de San Francisco una hora antes del comienzo de las actuaciones, el 5 a las 18.00 horas y el 6 a las 17.00 horas. Ultimo día de reserva, mañana viernes.