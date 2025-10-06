Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larunbateko txapelketako finalistak eta irabazleak. TARTALOETXE

Tolosa Goierri

'Roki' eta Arakama, Tartaloetxe Mus Txapelketako irabazleak

J. ZABALA

ZEGAMA.

Astelehena, 6 urria 2025, 20:07

Comenta

Pasa den larunbatean, urriaren 4an, ospatu zen Tartaloetxe XXXI. Mus Txapelketa, eta bertan izan zen berriro ere mus zaleen topagune beroa eta jostagarria. Parte hartu zuten bikoteek gogotsu lehiatu zuten, mus, enbido eta órdago artean, eta emozioa azken unera arte mantendu zen.

Azkenean, Aitor Azurmendi 'Roki' eta Aitor Arakama izan ziren aurtengo irabazleak, euren joko sendo eta koherentearekin garaipena eskuratuz. Bigarren postuan geratu ziren Inaxio Zurutuza eta Jesus Zabaleta, final estu batean erakustaldia eman ondoren.

Urteroko moduan, lehen zortzi sailkatuek sari ugari jaso zituzten, eta antolakuntzak eskerrak eman dizkie bai parte-hartzaile guztiei bai laguntzaileei, euren ekarpenik gabe ezinezkoa izango litzatekeelako halako ekimen bat antolatzea.

Tartaloetxeko arduradunek eskerrik beroenak helarazi nahi izan dizkiete bertan parte hartu duten jokalariei eta antolakuntzan lagundu duen orori, eta hurrengo ediziorako gonbidapena luzatu dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Roki' eta Arakama, Tartaloetxe Mus Txapelketako irabazleak

&#039;Roki&#039; eta Arakama, Tartaloetxe Mus Txapelketako irabazleak