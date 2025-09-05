La recogida selectiva baja más de un punto en el segundo trimestre

La recogida de residuos aumentó en el segundo trimestre de este 2025 según los datos publicados por la Mancomunidad de Sasieta. Desde abril hasta ... junio recogieron 813.704 kilos de residuos, de los que recicló el 75,78%. Este dato baja en casi dos puntos las cifras del mismo periodo de los anteriores años, cuando se llegaba al 77% de reciclaje. En este sentido, se generaron más de 271 toneladas mensuales, más de 76 kilos por habitantes, lo que supone 3 kilos más que el primer trimestre del año.

Aunque en la mayoría de materiales recogidos se han mantenido las cifras habituales, los enseres no reciclables aumentaron al doble de lo habitual en mayo y junio. Así, recogieron 14.107 kilos de enseres, cuando de enero a marzo fueron 8.800.

Cerca de un tercio de lo depositado en los contenedores fueron residuos orgánicos, con 226 toneladas. Los envases ligeros fueron el 19,21% y el vidrio el 10,20%.

Por lo demás, en el resto de las fracciones se ha mantenido la cantidad de kilos recogida, aun con ligeras subidas: en papel y cartón 69.820, en cartón comercial 28.800, muebles de madera 20.100, en textil 17.584, en pilas 406 y en aparátos eléctricos y electrónicos 10.109 kilos.

Por meses, la menor cantidad se recogió en abril, como es habitual, con 2,3 toneladas menos respecto al mismo mes del año pasado. En mayo y junio se recogieron 280,3 y 271,8 respectivamente.