Actualmente se recogen quince materiales diferentes. DV

Ordizia

La recogida selectiva baja más de un punto en el segundo trimestre

Ordizia generó más de 76 kilos por persona desde abril hasta junio de este año según los datos de Sasieta

Amaia Núñez

Ordizia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:27

La recogida de residuos aumentó en el segundo trimestre de este 2025 según los datos publicados por la Mancomunidad de Sasieta. Desde abril hasta ... junio recogieron 813.704 kilos de residuos, de los que recicló el 75,78%. Este dato baja en casi dos puntos las cifras del mismo periodo de los anteriores años, cuando se llegaba al 77% de reciclaje. En este sentido, se generaron más de 271 toneladas mensuales, más de 76 kilos por habitantes, lo que supone 3 kilos más que el primer trimestre del año.

