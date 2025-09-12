El programa Elkar Ekin Lanean ofrece tres itinerarios diferentes

A finales de mes comenzará el nuevo curso del programa Elkar Ekin Lanean, enfocado en fomentar el empleo inclusivo y de calidad. Esta semana ... se realizó la presentación de las formaciones que se impartirán en los próximos meses, aunque las inscripciones continúan abiertas. Para este curso han diseñado tres itinerarios formativos sobre cuidados, hostelería y cuidados.

Estas formaciones llevan varios años impartiéndose en la comarca, tal y como explicaron en la presentación. Las formaciones cuentan con enseñanza tanto teórica como práctica, además trabajarán competencias sociolaborales y podrán recibir asesoría legal para regularizar su situación. Al finalizar tendrán la oportunidad de realizar prácticas en empresas o instituciones de la comarca.

La novedad de este curso será Sukaldatu Goierri, una formación creada para dar respuesta a la «demanda de mano de obra cualificada por parte del sector hostelero», tal y como explicó Iker Galparsoro, director de Goieki, y que comenzará el día 23. En este caso, los participantes recibirán la formación teórica de la mano de Goitur y la técnica en las instalaciones de Goierri Eskola. Al finalizar, tendrán 80 horas de prácticas.

Además, han organizado la segunda edición de Zaindu Goierri, una formación oficial que tiene como objetivo «en las relaciones que surgen para satisfacer a las personas dependiente, eliminar la brecha de género y de dignidad», como indicó Bihotza Esnaola, representante de los Ayuntamientos de la comarca.

Por último, hacia febrero del próximo año comenzará la cuarta edición de Loratu Goierri, enfocado en el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. En este caso, la formación teórica se llevará a cabo en la escuela agraria Fraisoro de Zizurkil, y las prácticas las realizarán en empresas y brigadas de ayuntamientos. Ainhoa Etxabe, de Caritas Goierri, agradeció y valoró la oportunidad que supone para los alumnos el realizar las prácticas, «para muchos su primera experiencia en el mundo laboral».

Cada formación estará abierta a un máximo de 20 personas, por lo que a los interesados se les realiza un estudio de su situación personal, con un examen de idiomas y matemáticas, con el fin de adaptar las formaciones a cada uno. Quienes no acudieron a la presentación pueden recibir más información a través del número de teléfono y WhatsApp 943 161 822.

En Goierri la red de inclusión laboral de la comarca es quien diseña y lleva a cabo esta estrategia promovida por la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con diversos agentes comarcales. La red goierritarra está formada por Goieki, Cáritas Goierri, Sarea Fundazioa, Cruz Roja, Ede Fundazioa, Goierri Eskola, Prospektiker, Biok y trabajadores sociales de los ayuntamientos.