Las 10 noticias clave de la jornada
Esta semana se han presentado las formaciones a algunas personas interesadas. A. NÚÑEZ

Ordizia

El programa Elkar Ekin Lanean ofrece tres itinerarios diferentes

Se impartirán cursos de cocina, jardinería y cuidados en las formaciones diseñadas por la red de inclusión laboral de Goierri

Amaia Núñez

Ordizia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45

A finales de mes comenzará el nuevo curso del programa Elkar Ekin Lanean, enfocado en fomentar el empleo inclusivo y de calidad. Esta semana ... se realizó la presentación de las formaciones que se impartirán en los próximos meses, aunque las inscripciones continúan abiertas. Para este curso han diseñado tres itinerarios formativos sobre cuidados, hostelería y cuidados.

