Pernocta en un local de Ordizia tras realizar un butrón para robar en el edificio

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta pasada madrugada en Ordizia a un hombre, de 29 años, tras ser sorprendido pernoctando en un local ubicado ... en la parte baja de un edificio, en una de cuyas paredes había llegado a realizar un butrón con el objetivo de acceder a otras estancias.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, poco antes de las dos de la madrugada de hoy un particular ha contactado con la Ertzaintza para alertar de la posible presencia de una persona intentando robar en un local ubicado en la parte baja de un edificio de Ordizia, tras escuchar ruidos procedentes del interior del mismo.

Una patrulla de protección ciudadana que realizaba labores de vigilancia por la zona se ha aproximado de inmediato al lugar, comprobando que una puerta que da acceso a dicho local estaba forzada e identificando a un individuo que se encontraba en el interior, supuestamente pernoctando. Los agentes han podido comprobar que el hombre, valiéndose de varias herramientas que tenía allí depositadas, había realizado un butrón en una pared con el fin de lograr acceder a otras estancias del edificio.

Tras realizar las verificaciones oportunas el sospechoso, de 29 años y procedencia magrebí, ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y usurpación de local, siendo acto seguido trasladado a dependencias policiales. En las próximas horas, una vez finalizados los trámites necesarios, el arrestado será puesto a disposición judicial.